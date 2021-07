Ne laissez pas la répression réglementaire chinoise vous dissuader de NIO Stock

Parfois, je pense à l’époque où les actions de la start-up chinoise de véhicules électriques Nio (NYSE :NIO) s’échangeait à 2,50 $ pièce. Sans aucun doute, nous souhaitons tous avoir une machine à remonter le temps, afin que nous puissions revenir en arrière et charger le stock NIO quand c’était super bon marché.

Source : xiaorui / Shutterstock.com

Malheureusement (ou peut-être pas), l’humanité n’a pas encore perfectionné une machine à remonter le temps. En attendant, nous devrons accepter les prix qui existent actuellement et décider si nos actions préférées valent toujours la peine d’être achetées.

Mais c’est là que ça devient intéressant. Le cours de l’action NIO a considérablement augmenté, mais il a reculé de manière inattendue début juillet.

Est-ce la faute de l’entreprise ? Y a-t-il des problèmes majeurs dont les investisseurs devraient être conscients ? Nous répondrons à ces questions et plus encore aujourd’hui, en commençant par un récapitulatif de l’action récente et passionnante des prix.

Un regard plus attentif sur les actions de NIO

L’action NIO a commencé 2021 sur une note positive, atteignant le minimum de 60 $ non pas une seule fois, mais trois fois distinctes en janvier et février.

C’est ce que les analystes techniques pourraient appeler un « triple sommet ». C’est le signe d’une solide résistance de la part des vendeurs. Dans certains cas, cela peut être un signe qu’il est temps pour les commerçants de prendre des bénéfices.

Il s’est avéré que le stock de NIO a fourni un exemple classique d’un « triple sommet » et des problèmes qui pourraient en découler. A partir de février, le titre s’est épuisé et a baissé pendant plusieurs mois.

Le plancher à court terme n’a été atteint qu’à la mi-mai. À ce moment-là, le cours de l’action a chuté jusqu’à 30 $.

Depuis lors, les taureaux ont réussi à organiser une reprise partielle – mais comme je l’ai mentionné plus tôt, début juillet a réservé une surprise négative.

Du 1er au 8 juillet, l’action NIO est rapidement passée de 50 $ à 45 $. Cela représente un recul de 10 %.

Il est important que les investisseurs sachent ce qui a pu causer cela et si c’est la faute de l’entreprise ou non.

Dommage collatéral

Dans un développement majeur de l’actualité, le gouvernement chinois a récemment lancé des examens de la cybersécurité ciblant un certain nombre d’entreprises cotées sur les marchés américains.

Apparemment, le gouvernement chinois craint que les informations des consommateurs chinois ne soient compromises.

Le résultat a été une pression négative sur les prix de certaines actions chinoises cotées sur les bourses américaines.

L’exemple le plus notoire a peut-être été Didi Global (NYSE :AI-JE). Je n’entrerai pas dans les détails sanglants, mais il suffit de dire que les investisseurs de cette société ont été durement touchés.

Je suppose que vous pourriez appeler cela des « dommages collatéraux », car il semble que les investisseurs se soient débarrassés de diverses actions représentant des sociétés basées en Chine.

Vraiment, ce n’est pas la faute de Nio. Didi n’est apparemment pas autorisé à enregistrer de nouveaux utilisateurs, donc je peux voir pourquoi les investisseurs de cette société sont craintifs.

Grandir à pas de géant

Pendant ce temps, il n’y a pas de restrictions sur l’achat de voitures à Nio. Comme le dit le vieil adage (et il est vrai qu’il est étrange), il n’est pas nécessaire de jeter le bébé avec l’eau du bain.

Alors, penchons-nous sur l’entreprise dont nous sommes venus ici pour discuter. Comme le montrent les données, Nio tire absolument sur tous les cylindres.

En juin 2021, le constructeur automobile a livré 8 083 véhicules. Cela représente une énorme augmentation de 116,1 % d’une année sur l’autre et un nouveau record mensuel.

Maintenant, regardons les trois mois qui se sont terminés en juin. Au cours de cette période, Nio a marqué un nouveau record trimestriel avec une augmentation de 111,9 % des livraisons en glissement annuel.

Il ne devrait donc pas être trop surprenant que l’analyste de Mizuho Securities Vijay Rakesh se penche haussier sur l’action NIO.

Selon les témoignages, Rakesh s’attend à ce que la dynamique des ventes de Nio se poursuive jusqu’à la fin de l’année et a fixé un objectif de prix ambitieux de 65 $ sur l’action.

La ligne de fond

C’est probablement une grosse erreur de se débarrasser de toutes vos actions basées en Chine à cause des problèmes de Didi.

Ne vous méprenez pas, l’enquête chinoise sur la cybersécurité aura des répercussions sur les marchés.

Pourtant, il n’y aura probablement pas de problèmes à long terme pour Nio, qui reste en mode hyper-croissance et semble imparable à ce stade.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.