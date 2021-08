Ne laissez pas l’automatisation du marketing vous submerger

La technologie peut être une bénédiction et une malédiction, parfois en même temps, et chaque année semble apporter plus de technologie aux spécialistes du marketing. Il est facile de se laisser submerger par tous ces nouveaux trucs martech whizbang dont tous les enfants cool parlent.

La technologie marketing est difficile si vous vous concentrez uniquement sur l’apprentissage de toutes les caractéristiques et fonctionnalités. Je suis ici pour vous dire que rien de tout cela n’a d’importance si vous ne répondez pas aux besoins de vos clients.

Le logiciel d’automatisation du marketing est une technologie avec des tonnes de fonctionnalités et de fonctionnalités. Vous pourriez passer une semaine d’affilée à essayer de comprendre tout ce que fait votre nouvelle plate-forme, mais ce serait du temps perdu.

Lorsque vous achetez une nouvelle voiture, vous asseyez-vous et lisez-vous le manuel du début à la fin ? Si vous avez répondu oui à cette question, nous ne pourrons jamais être amis. Pardon.

Qu’est-ce que l’automatisation du marketing ?

Tout d’abord, voici un excellent aperçu de l’automatisation du marketing si vous ne la connaissez pas encore.

Pour cet article, je suppose que vous avez lu cela et/ou que vous avez une compréhension de base de ce qu’est l’automatisation du marketing – des plateformes comme HubSpot, Marketo, SharpSpring, GreenRope, Adobe Campaign, Microsoft Dynamics 365 et bien d’autres.

Nous sommes donc tous sur la même longueur d’onde, voici une définition de l’automatisation du marketing de HubSpot…

« L’automatisation du marketing fait référence aux efforts et aux tâches de marketing qui ont été automatisés à l’aide d’un logiciel. Ils sont généralement déclenchés par une action du consommateur, comme s’abonner à un blog, remplir un formulaire ou effectuer un achat.

Les plates-formes n’ont pas autant d’importance que de répondre aux besoins de vos clients et de votre entreprise. L’automatisation du marketing est un ensemble d’outils et de fonctions pour mieux servir vos clients et atteindre vos objectifs marketing et commerciaux.

L’automatisation du marketing est votre épine dorsale marketing

Nous aimons dire aux clients que l’automatisation du marketing est la colonne vertébrale de vos efforts de marketing.

Oui, vous pouvez fonctionner sans colonne vertébrale, mais pas bien. Votre colonne vertébrale maintient votre système nerveux central, protège les organes vitaux et donne aux muscles quelque chose à quoi s’accrocher. De plus, il a l’air cool dans une salle de classe en supposant que vous l’ayez donné à la science.

Quoi qu’il en soit, tout comme une colonne vertébrale, l’automatisation du marketing prend en charge toutes les autres opérations de marketing et même de vente. Une fois que vous l’aurez composé, vous vous demanderez comment vous vous en êtes sorti.

Étapes du parcours de l’acheteur

Vos clients attendent beaucoup de vous, alors passez du temps à vous concentrer sur qui est le public cible, ce dont ils ont besoin de vous et comment vous pouvez utiliser la technologie pour répondre à ces besoins.

Personas d’acheteur

Tout d’abord, devenez intimement conscient de qui est votre public cible. Vous pouvez aller loin et développer de vrais acheteurs, ou simplement mettre en place des scénarios d’acheteur fictifs, mais ne dites pas à Adele Revella que vous faites cela.

Faites tout ce que vous devez faire pour vous assurer de comprendre autant que possible à leur sujet. Par exemple, l’un de nos personnages est Jennifer…

Jennifer est vice-présidente du marketing. membres de son organisation et accroître cette adhésion

Jennifer est une vraie personne, l’une de mes préférées en fait, et j’aimerais avoir 5 autres Jennifer comme clientes. Je lui parle régulièrement de ses besoins, de ses problèmes et de ce dont elle a besoin de nous.

Connaître ces choses nous permet de mieux organiser la façon dont nous utilisons martech pour trouver plus de Jennifer.

Étapes du parcours de l’acheteur

Maintenant que je connais Jennifer, je peux mieux développer un parcours d’acheteur ou d’utilisateur réaliste. Les parcours utilisateurs ont été développés à l’origine dans le monde de l’expérience utilisateur. Les développeurs de logiciels définiraient un parcours utilisateur pour mieux développer les fonctionnalités de leur logiciel.

Les parcours acheteurs en sont le prolongement. Le parcours d’un acheteur décrira toutes les étapes qu’un acheteur suivra jusqu’au point d’achat et parfois jusqu’au point d’achat. Ci-dessous, je vais les décrire en termes génériques, remplissez les blancs en utilisant vos propres personas.

Il y a trois étapes principales du parcours de l’acheteur…

Étape de sensibilisation

Ils savent qu’ils ont un problème et commenceront par des mots comme « J’ai besoin de… ». Vous voulez être cette bouffée de vent qui les envoie doucement dans la bonne direction.

Le contenu de l’étape de sensibilisation doit se concentrer sur le problème et les différentes options de solution, certaines les vôtres, d’autres. Le contenu téléchargeable est excellent pendant cette étape car ils recherchent plus d’informations sur le problème qu’ils doivent résoudre.

Mais assurez-vous que ce contenu est axé sur le problème et non sur un argumentaire de vente flagrant pour votre solution. Cela doit avoir une valeur réelle pour eux, par exemple, « 10 choses que vous devez savoir sur l’application d’engrais. »

Ajoutez-les à une liste lorsqu’ils téléchargent. Ensuite, en utilisant l’automatisation du marketing, créez une campagne goutte à goutte qui envoie des suivis automatisés par e-mail avec plus d’informations sur le problème et les solutions possibles qu’ils devraient envisager, ce qui les conduit au…

Étape de considération

L’acheteur, armé d’une meilleure connaissance de son besoin, commencera à chercher des solutions à son problème et, ce faisant, certaines options commenceront à se présenter.

Ils peuvent commencer par des mots tels que « quels outils, les meilleures ressources, les meilleures options pour… » et ainsi de suite. Ils commenceront à dresser une liste de solutions possibles à leurs problèmes que leur équipe pourra envisager.

C’est le vrai shopping, les coups de pied, la scène. Le contenu de l’étape de réflexion doit se concentrer sur les solutions. Le problème a déjà été bien défini au stade de la prise de conscience. Ce contenu concerne les étapes que quelqu’un pourrait prendre pour résoudre ce problème.

Le contenu éducatif est parfait pour cette étape. Les bulletins d’information par e-mail, les webinaires, les podcasts, le contenu des médias sociaux, les blogs et autres sont toutes des formes de contenu d’étape de considération.

Le timing est tout dans les ventes. Vous devez être au bon endroit, au bon moment, avec la parfaite information. L’acheteur moderne a une myriade de solutions possibles à son problème et passera beaucoup de temps à faire ses devoirs.

Campagnes automatisées à l’étape de l’examen

Le contenu seul ne fera pas l’affaire. S’ils ont interagi avec vous d’une manière ou d’une autre, téléchargé du matériel, regardé un webinaire, assisté à une conférence ou s’est abonné à votre newsletter, utilisez l’automatisation du marketing pour rester en face d’eux avec une sensibilisation opportune, telle que…

Campagnes de la série de bienvenue – une fois qu’ils se sont inscrits à quelque chose, configurez une première campagne de goutte à goutte qui leur indique d’autres contenus pertinents pour la raison initiale pour laquelle ils se sont inscrits. Ne gaspillez pas cette “autorisation de boîte de réception” qu’ils vous ont donnée en attendant un mois pour leur envoyer quoi que ce soit. C’est là que vous obtenez vraiment les accroches. Campagnes de contenu éducatif – commencez à leur envoyer divers contenus éducatifs à des moments stratégiques. Il peut s’agir d’un simple bulletin d’information jusqu’à une série de contenu conçue pour les guider sur le chemin de l’achat. Assurez-vous simplement qu’il a de la valeur et qu’il est chronométré de manière appropriée afin qu’ils ne soient pas ennuyés. Webinaires et événements – maintenez-les engagés en leur donnant un accès exclusif et en avant-première aux webinaires, podcasts et événements en direct. Tout cela devrait leur être utile. Étape de décision

C’est la phase du pour et du contre. Ils ont rassemblé une liste restreinte de solutions et cherchent à faire un choix final. Si vous avez fait votre travail efficacement au cours des étapes précédentes, vous aurez de bien meilleures chances de figurer sur la liste restreinte.

Le contenu de cette étape répondrait aux préoccupations et aux questions concernant les solutions envisagées lors de la phase précédente. C’est là que vous répondez à tous leurs problèmes, préoccupations et questions possibles concernant votre produit ou service.

Être honnête. La meilleure façon de gagner un client à vie est de gagner sa confiance. La meilleure façon de gagner leur confiance est d’être là au moment où ils en ont besoin, avec les ressources dont ils ont besoin, d’une manière honnête qui leur permet de savoir que vous êtes la bonne solution pour eux.

Je recommande fortement de lire They Ask, You Answer de Marcus Sheridan. Je n’entrerai pas dans les détails si ce n’est pour dire qu’il s’agit de la meilleure approche pour répondre aux craintes et aux préoccupations qu’un client pourrait avoir en utilisant votre solution…

Abordez chaque peur et préoccupation aussi honnêtement et complètement que possible.

Options d’automatisation du marketing au stade de la décision

L’automatisation du marketing est parfaite pour cette étape du parcours de l’acheteur. L’étape de décision est celle où vous devez convaincre le client de devenir, eh bien, un client.

Nous sommes bombardés quotidiennement d’une quantité ridicule de contenu. Nous sommes tirés dans mille directions différentes avec des distractions à chaque tournant. Ainsi, lorsque vient le temps de prendre une décision d’achat, vous n’êtes pas seulement face à vos concurrents, vous vendez également à des acheteurs très distraits.

Ils ont besoin de réponses faciles à leurs questions et leurs inquiétudes doivent être traitées simplement et sans trop de BS. L’automatisation du marketing peut y contribuer grandement.

Voici quelques façons dont l’automatisation du marketing peut aider vos clients à prendre une décision…

Les chatbots peuvent rapidement leur donner accès à des réponses spécifiques à leurs questions avec des réponses programmatiques et des liens vers des articles. Les chats en direct peuvent leur donner un accès direct à des experts produits qui peuvent répondre à des préoccupations que le chatbot ne pourrait peut-être pas. Par exemple, le client demande à quelqu’un de le contacter au sujet d’un service spécifique, et votre système lui envoie des articles ou d’autres ressources qu’il peut consulter en attendant le contact. Paniers abandonnés et campagnes de reciblage. Comme mentionné précédemment, ce sont des personnes distraites, elles ont parfois besoin d’un rappel qu’elles étaient sur le point d’acheter chez vous. Cela peut sembler effrayant, mais cela fonctionne et de nombreux clients en viennent à dépendre de ces fonctionnalités.

Je pourrais continuer mais ce post ne concerne pas les fonctionnalités. C’est un peu mon propos…

Le client d’abord, le logiciel ensuite

Si nous nous concentrons sur tout ce que ces plates-formes peuvent faire, nous serons submergés et nous nous éloignerons probablement de nos bureaux, suivis d’un profond soupir et de réflexions sur l’avenir.

Juste moi? Assez juste. Ce que je veux dire ici, c’est que le logiciel est un outil. Concentrez-vous toujours sur la fourniture exacte de ce dont vos prospects ont besoin au moment et au lieu absolus idéaux.

Vous ne pouvez pas être partout, tout le temps, mais l’automatisation du marketing peut l’être. Utilisez-le pour répondre et dépasser les besoins de vos clients et vous l’utiliserez correctement. Utilisez-le dans le but d’utiliser toutes les fonctionnalités dont il dispose, vous échouerez.