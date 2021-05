Ne laissez pas les promoteurs égarés se moquer d’IBC

Si cela venait comme un choc grossier, l’ordonnance de suspension subséquente du tribunal d’appel et les instructions à la NCLT selon lesquelles elle pourrait poursuivre le processus d’évaluation du plan de résolution approuvé par les prêteurs il y a des mois, sans que l’audience ne vienne gêner, est rassurant.

Il y a un sentiment de déjà vu quand on lit comment la NCLT de Mumbai a demandé aux prêteurs de la DHFL de considérer le plan de résolution du promoteur d’origine après l’avoir approuvé par le groupe Piramal. On se souvient comment les Ruias ont annoncé à la onzième heure qu’ils aimeraient soumissionner pour leur entreprise alors que les propositions d’Arcelor Mittal étaient à l’étude. Les deux cas sont, sans aucun doute, différents, mais ce qui ressort dans les deux cas, c’est la ténacité des promoteurs et leur ferme conviction qu’ils ont le droit de conserver leurs entreprises, quel que soit leur comportement passé. En effet, on se demande s’il y a des lacunes dans le système qui donnent aux promoteurs errants la confiance nécessaire pour riposter de cette façon. Kapil Wadhawan, comme on le sait, est en prison pour blanchiment d’argent et détournement de fonds bancaires; le trou dans la balance DHFL a été estimé à environ 15 000 crore. Mais cela ne semble pas le dissuader de revendiquer son entreprise; il serait en effet malheureux que le système juridique soit si faible que l’épisode DHFL, que l’on croyait endormi, prend une toute autre tournure.

La semaine dernière, la NCLT de Mumbai a demandé à l’administrateur et aux prêteurs de la société d’examiner la proposition financière faite par Wadhawan. Si cela venait comme un choc grossier, l’ordonnance de suspension subséquente du tribunal d’appel et les instructions à la NCLT selon lesquelles elle pourrait poursuivre le processus d’évaluation du plan de résolution approuvé par les prêteurs il y a des mois, sans que l’audience ne vienne gêner, est rassurant.

Comme l’a observé le NCLAT, le règlement 30A du règlement CIRP (procédure de résolution de l’insolvabilité des entreprises) exige que des raisons soient fournies pour une demande en vertu de l’article 12A du CIB si elle est déposée après l’émission de la déclaration d’intérêt (déclaration d’intérêt). Dans ce cas, cependant, le plan de résolution avait déjà été approuvé par les prêteurs et était en cours d’examen par la NCLT. Le banc a observé qu’il n’y aurait pas de fin si de telles annulations étaient autorisées. Le NCLAT a également estimé qu’il était «incapable d’apprécier la précipitation imposée» à l’administrateur et au CoC (comité des créanciers) pour examiner la deuxième proposition. L’ordonnance du NCLT était surprenante parce que, comme on l’a soutenu, elle ne tient pas compte de l’article 29A du CIRP, ce qui rendrait le promoteur inadmissible à participer au CIRP. Dans leur appel contre l’ordonnance de la NCLT, les prêteurs ont déclaré que le promoteur initial avait trouvé une voie pour participer au processus qui «n’est même pas conforme aux dispositions de l’article 12A» de manière à bloquer le CIRP. En vertu de l’article 12A, la cour ou le tribunal peut autoriser le retrait de la demande de résolution – admise en vertu des articles 7, 9 ou 10 – si 90% du CDC vote en sa faveur.

En fait, le CdC estimait qu’une proposition de l’ex-CMD n’était peut-être pas juridiquement défendable et RBI, avant cela, avait engagé la procédure d’insolvabilité compte tenu des problèmes de gouvernance et des défaillances du DHFL et de la mauvaise gestion des promoteurs. Aussi, comme on l’a observé, la deuxième proposition des promoteurs n’était pas différente de la première, reçue le 19 décembre 2020. Même si la proposition de Wadhawan est meilleure que celle acceptée par les prêteurs, lui permettant de reprendre le contrôle de l’entreprise créerait un risque moral. Cela permettrait aux promoteurs, accusés d’irrégularités financières, de récupérer leurs sociétés insolvables, détruisant la philosophie du CIB et en particulier l’article 29A. Cela vicierait la culture du remboursement et rendrait les banquiers plus réticents au risque que jamais.

