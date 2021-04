Ne laissez pas les sentiments vous submerger

Selon Brackett, il existe cinq grandes catégories de stratégies de régulation émotionnelle

Par Aruna Sankaranarayanan

Dans mon article précédent, j’ai discuté de la façon dont nous pouvons traverser plus facilement les crêtes et les creux de la vie si nous apprenons à réguler nos émotions. Au lieu de devenir la proie de nos sentiments, nous pouvons choisir la façon dont nous y répondons, même lorsqu’ils semblent accablants. J’ai présenté le modèle RULER pour la gestion émotionnelle mis en avant par le psychologue de Yale, Marc Brackett et décrit les deux premières étapes de ce modèle. Tout d’abord, nous devons «R» reconnaître nos sentiments, puis essayer de «U» comprendre les divers facteurs contextuels en jeu. Dans l’article d’aujourd’hui, j’énonce les trois étapes restantes du modèle de Brackett.

La troisième étape de «l’étiquetage de l’émotion, est elle-même une forme d’autorégulation, affirme Brackett. La recherche indique que l’acte même d’étiqueter un sentiment comme «peur» ou «anxiété» réduit l’activation dans les régions du cerveau généralement associées à ces émotions, tout en augmentant l’activation dans les zones liées à la régulation affective. Ce n’est que lorsque nous étiquetons l’émotion que nous pouvons vraiment la comprendre. Lorsque nous ressentons une corne d’abondance d’émotions en même temps, nommer chacune d’elles nous aidera à comprendre leurs divers attraits et tiraillements sur nous. Brackett nous exhorte également à élargir notre vocabulaire émotionnel afin de faire des distinctions nuancées, comme nerveux vs effrayé vs paniqué. Lorsque nous étiquetons nos émotions avec précision, cela nous aide à organiser nos expériences et nous pouvons également transmettre et comprendre plus habilement nos besoins et ceux des autres.

Après avoir identifié et nommé l’émotion, nous devons l’exprimer de manière socialement et contextuellement appropriée. Bien que l’expression d’émotions positives cimente généralement les relations, nous devons également modérer la façon dont nous transmettons les émotions négatives. Contrairement à ce que les gens associent au terme «exprimer des émotions», Brackett ne préconise pas de donner libre cours en donnant des coups de pied, en criant ou en pleurant. Au lieu de cela, nous devons trouver des forums appropriés où nous pouvons exprimer nos émotions, que ce soit en nous confiant à un ami proche, à un thérapeute ou même en écrivant nos pensées et nos sentiments dans un journal privé.

La dernière étape de RULER consiste à «réguler» nos émotions. C’est la plus difficile et probablement la plus importante des cinq compétences, même si, parfois, nous pouvons faire preuve d’une certaine forme de régulation sans être pleinement conscients de nos actions. Par exemple, si votre père vous demande quand vous prévoyez de vous marier pour la nième fois, vous pouvez automatiquement mettre en pause ce que vous faites et prendre une profonde respiration. C’est une forme de réglementation.

Selon Brackett, il existe cinq grandes catégories de stratégies de régulation émotionnelle. La première, appelée respiration consciente, que certaines personnes utilisent instinctivement, consiste à ralentir le corps et l’esprit, afin que nous puissions penser de manière plus convaincante au lieu de réagir à la volée. Vous pouvez cultiver l’habitude de respirer consciemment en le faisant initialement pendant de courtes périodes, comme quelques minutes, puis en augmentant progressivement la durée. Selon les recherches, une pratique quotidienne de respiration consciente pendant quinze minutes par jour peut tempérer votre réactivité émotionnelle.

La deuxième catégorie comprend des stratégies prospectives dans lesquelles nous anticipons certaines émotions négatives et évitons complètement une situation ou la modifions d’une manière ou d’une autre. Par exemple, si vous trouvez un collègue particulièrement ennuyeux, vous pouvez choisir de vous asseoir à une autre table pour le déjeuner. Ou, si vous redoutez les goulots d’étranglement de la circulation lors de votre trajet en taxi, vous pouvez écouter de la musique ou des livres audio pour rendre le trajet plus agréable.

Concentrer votre attention ailleurs est une autre stratégie que vous pouvez déployer lorsque vous vous sentez dépassé. Si vous subissez une intervention dentaire douloureuse, vous pouvez visualiser la crème glacée que vous vous êtes promis après l’épreuve. Au lieu de vous ronger les ongles en attendant les résultats de votre test Covid-19, vous passez l’après-midi à regarder un film de bien-être. Brackett nous avertit que cette stratégie doit être utilisée avec discrétion; si nous utilisons la distraction pour éviter de nous attaquer au problème auquel nous sommes confrontés, cela pourrait se retourner contre nous. Cependant, la distraction est utile si nous devons nous calmer pour penser clairement ou si nous sommes confrontés à un problème sur lequel nous n’avons aucun contrôle.

Le quatrième groupe de stratégies, appelé recadrage cognitif, consiste à voir la situation à partir de perspectives alternatives, ce qui change ensuite ce que nous ressentons à son sujet. Idéalement, nous réévaluons une situation pour nous aider à nous sentir mieux. Par exemple, si un ami annule sur vous trois fois de suite, vous pouvez penser qu’il ou elle n’est pas investi dans votre amitié. Sinon, si vous ne cédez pas aux premières pensées automatiques, vous vous rendrez peut-être compte que votre ami est soumis à beaucoup de stress en ce moment. En plus d’être récemment divorcé, il subit également des pressions financières et a des problèmes de santé. Ainsi, au lieu de vous sentir irrité ou blessé par votre ami, vous êtes maintenant submergé d’empathie. Selon Brackett, des études d’imagerie montrent que recadrer une situation de cette manière réduit en fait l’activation dans les régions du cerveau associées à l’anxiété. Encore une fois, cette stratégie doit être déployée avec prudence.

Le dernier groupe est ce que Brackett appelle «Meta-Moment», dans lequel nous répondons en fonction de la manière dont nous aimerions que notre «meilleur moi» agisse. Souvent, nous ne réagissons à une situation que pour regretter la façon dont nous avons agi. Si nous avions une seconde chance, nous réagirions probablement différemment. Notre meilleur moi est une image idéale que nous avons de nous-mêmes; c’est ainsi que nous aimerions être perçus à la fois par nous-mêmes et les autres. Alors, Brackett nous exhorte à faire une pause, à imaginer comment notre mieux se comporterait dans une telle situation, puis à élaborer une stratégie sur ce que notre prochain mouvement devrait être. Au départ, nous ne pourrons peut-être pas utiliser cette technique lorsque nous devons prendre des décisions rapides; cependant, à mesure que nous persistons à exécuter des réponses mesurées et délibérées, notre moi meilleur et réel peut converger plus souvent.

