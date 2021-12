Ne laissez pas les Spurs pour morts

Au cours des dernières saisons, c’est devenu une constante pour ceux qui écrivent ici. Compte tenu de tout ce qu’il a accompli, que nous parlons d’une dynastie qui, depuis son dernier titre, a réussi à presser des modèles moins précieux ou compensés et à en faire des gagnants, et que dans les bureaux et le banc, ils se sentent de vrais génies de cela, s’il vous plaît , gardez les Spurs de San Antonio à l’esprit même lorsqu’ils sont au plus bas. Et en ce moment ils le sont. Seuls les Pelicans, Thunder et Rockets sont moins bien lotis qu’eux dans la Conférence Ouest pour les qualifications. Le moment parfait a également été donné avec le rival, les Golden State Warriors, qui mène la NBA et n’avait perdu qu’un match sur treize joué à domicile, le Chase Center. Autour des Spurs il y a débat sur la continuité de Gregg Popovich, surtout après s’être soulagé en remportant les JO avec les Etats-Unis, et sur la construction de l’effectif, gratté. Mais, mes amis, ne le faites pas. Tant que cette équipe, avec ces directives et cette structure, continue de jouer, s’il vous plaît, ne le faites pas. Ils ne peuvent pas être laissés pour mortsCette ligue se joue tous les soirs et il y aura toujours des changements, les Texans sont coriaces et montent. Ils l’ont fait.

Les Spurs battent les Warriors dans leur fief en 107-112 en ce samedi soir. Un dernier quart très chien a mis les visiteurs en difficulté, qui n’ont marqué que 13 points dans ces 12 dernières minutes, mais ils ont résisté avec le bon travail effectué précédemment. Curry était le meilleur buteur mais avec une terrible série de tirs (5/17 sur trois et 2/11 sur deux pour 27 points).

Des efforts courageux sont venus des Warriors quelques heures auparavant, donnant beaucoup de terrain aux secondaires comme Toscano ou Payton pour montrer qu’ils sont faits pour ça et peuvent être une autre menace, une autre, dans une équipe qui aspire à tout. C’est quelque chose que les Spurs ont également fait pendant des années, en retirant de vraies armes nucléaires du banc lorsque les munitions primaires ont manqué. Pour Golden State, même sans Klay Thompson et James Wiseman, quelque chose de similaire s’est produit ce jour-là avec Curry, qui a laissé le tir de la nuit marquant du centre du terrain à la fin du troisième quart mais seulement comme masque pour un très mauvais performance. Cette fois, Kerr, l’élève de Maître Popovich, ne pouvait plus trouver de magie en lui ou chez d’autres compagnons.. Cet extra des Spurs a été annulé pour les Warriors. Ceux qui ont peu fait beaucoup sont ceux de San Antonio, qui s’est également réveillé avec une séquence de quatre victoires consécutives. Encore une fois, ils sont entrés dans l’ail.

Les Spurs ont tenu les trois quarts avec un très gros avantage. Dans les premières minutes, ils ont fait avancer, surtout, le partant Derrick White (25) et le remplaçant Lonnie Walker (21 ans). Il était dans la vingtaine au début de la deuxième période. L’apparition d’une rafale de triples, avec Wiggins, Poole ou encore Curry comme protagonistes, a tenté d’apaiser la poursuite de l’élan des Texans. Cela a duré quelques minutes. Les Spurs ont continué à agir après action et la différence est restée presque la même. Au troisième quart-temps, avec Poole tonique, l’opération s’est répétée dès sa sortie des vestiaires et, encore une fois, plus rien. Ce devait être à la fin de cette manche quand, grâce à une faute sur Bjelica et le triple précité de Curry, il a sauté. Les Warriors ont été placés à onze et avec cela ils ont commencé la dernière période, un changement dont ils ont profité pour rattraper le sillage des rivaux dans le plus pur style Formule 1 et se coller à leur dos. La défense s’est révélée. L’égalité est venue en l’absence de trois minutes et l’avantage, en l’absence de deux. Un triple de White et un lay-up de Murray ont résolu la réaction du Curry peu avisé, qui voulait entrer dans le match à tout moment mais n’a pas pu, et c’est White qui a condamné avec quelques lancers francs.