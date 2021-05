Ne laissez pas Wall Street devenir riche hors de l’eau ⋆ .

– de OtherWords

Oh génial, voici une nouvelle attaque furtive contre les ressources naturelles fragiles et vitales de la planète Terre. Ce dernier assaut des alchimistes de Wall Street redéfinirait l’une de nos ressources les plus élémentaires: l’eau.

Tout le monde sait que l’eau est «inestimable» – c’est littéralement la vie, qui nécessite un apport constant de chacun de nous, sinon nous mourons rapidement. Mais les Wizards of Wall Street veulent réduire H2O potable de son essence environnementale, humanitaire et spirituelle à un autre bien économique périssable qu’ils peuvent vendre sur le marché et vendre au plus offrant – transformant notre eau en or des spéculateurs.

Cet artifice a ouvert la porte aux manipulateurs financiers qui ont discrètement mis au point des stratagèmes éblouissants pour permettre aux riches investisseurs mondiaux de jouer dans l’eau. Ils poussent maintenant les contrats à terme sur l’eau, les échanges automatisés en une fraction de seconde, les entreprises de «récupération de l’eau», les programmes de couverture et d’autres bousculades de financiarisation pour manœuvrer la valeur monétaire de cette ressource essentielle.

Pour voir cet avenir déprécié sur le plan éthique, optez pour une tenue avec l’acronyme inquiétant de WAM (Water Asset Management).

WAM achète des droits d’eau dans des communautés agricoles à faible revenu dans des endroits comme l’Arizona, puis transfère littéralement la «marchandise» vers des développements suburbains riches qui paieront plus. Les profiteurs de WAM appellent le trafic d’eau «le plus grand marché émergent de la planète… une opportunité de marché d’un billion de dollars».

Ils se vantent même que les crises de «sécheresse, d’inondations et d’incendies» causées par le changement climatique créent une volatilité du marché qui offrira «une période sans précédent de transformation et d’opportunités d’investissement pour l’industrie de l’eau», permettant aux investisseurs de «prospérer et de prospérer».

Nous devons forcer un débat public sur cette question cruciale de l’éthique environnementale et existentielle: l’accès à un approvisionnement abordable en eau propre est-il un droit humain pour tous – ou allons-nous le laisser devenir un rêve humide pour les spéculateurs riches?

_______

À propos de l’auteur

Jim Hightower est un commentateur radio, un écrivain et un orateur public. Il est également rédacteur en chef du bulletin populiste The Hightower Lowdown.