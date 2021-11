Ne mange pas ces légumes dangereux

Listeria monocytogenes est un micro-organisme qui peut être très dangereux pour les humains s’il est ingéré dans les aliments. Il y a quelques jours, nous avons assisté à un rappel massif de poissons après que des échantillons aient été testés positifs pour la bactérie. Mais Listeria peut vivre sur d’autres surfaces, y compris des légumes surgelés comme le chou-fleur qui fait partie d’un tout nouveau rappel. Flagship Food Group a rappelé un lot spécifique de chou-fleur surgelé TJ Farms Select. Par conséquent, vous devez jeter le produit si vous avez encore des emballages du lot rappelé. De cette façon, vous pouvez éviter une éventuelle infection à Listeria.

Rappel de chou-fleur surgelé TJ Farms Select

Flagship Food a annoncé le rappel il y a quelques jours, partageant le communiqué de presse sur le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La société souligne qu’un seul échantillon de chou-fleur a donné un résultat positif pour Listeria. Le ministère de l’Agriculture du Minnesota a effectué le test aléatoire.

Cela a conduit au rappel d’un lot entier de « 16 oz. Forfaits de chou-fleur de TJ Farms. Il s’agit du numéro de lot 2077890089 (code UPC 75544000604-3). Vous trouverez ces numéros dans le coin inférieur gauche au dos de l’emballage. De plus, Flagship Foods note qu’elle n’a vendu le produit que dans trois États : Philadelphie, Tennessee et Wisconsin. C’est après avoir importé le chou-fleur de Chine.

Une image du sac de légumes surgelés rappelé est disponible sur ce lien.

Aucun autre produit alimentaire TJ Farms Select ou produit Flagship Food Group ne fait partie de ce rappel. Si vous avez congelé du chou-fleur TJ Farms provenant de différents lots, vous pouvez toujours manger les produits sans risquer une infection.

Symptômes d’infection à Listeria

Flagship Food a déclaré dans le communiqué de presse qu’il n’avait enregistré aucun cas de maladie lié au lot rappelé. Cependant, la société a décrit les symptômes potentiels que les personnes consommant des produits porteurs de la bactérie pourraient développer. Ceux-ci comprennent une forte fièvre, des maux de tête sévères, une raideur, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.

Même ainsi, la plupart des gens se rétabliront en quelques jours. Mais certaines catégories de personnes pourraient risquer une maladie plus grave. Les jeunes enfants, les personnes fragiles ou âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent être victimes de cas mortels de listériose. De plus, les femmes enceintes risquent des fausses couches et des mortinaissances.

C’est pourquoi il est si important d’éviter de consommer des produits faisant l’objet d’un rappel, comme le chou-fleur surgelé de TJ Farms.

Ce que tu devrais faire

Flagship Food conseille aux clients qui ont acheté des produits du lot faisant l’objet d’un rappel de ne pas manger de chou-fleur. Ils devraient le jeter s’ils ont encore des sacs dans leurs congélateurs. La société demande également aux consommateurs d’appeler le Flagship Food Group Consumer Center s’ils ont besoin de plus d’informations sur le rappel. Vous trouverez toutes les informations de contact sur ce lien, avec le communiqué de presse et les visuels des emballages de vente au détail.

Si vous soupçonnez une exposition à un lot contaminé de chou-fleur congelé, vous devez contacter un médecin.