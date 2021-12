Ne mangez pas ces délicieux fruits si vous en avez

Les personnes qui souffrent d’allergies alimentaires sont toujours à la recherche d’allergènes potentiels dans les aliments et les boissons. Ces substances sont inoffensives pour la plupart des gens. Mais ils peuvent provoquer une réaction allergique grave chez d’autres. Lorsque les fabricants de produits alimentaires détectent dans leurs produits des substances susceptibles de provoquer une telle réaction, ils émettent souvent un rappel. C’est ce que Bokhary Foods a fait avec certains des abricots secs Godavari qu’il vend, car les produits visés par le rappel pourraient contenir des sulfites non déclarés.

Rappel d’abricots secs Godavari

La société a récemment annoncé le rappel, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ayant publié une copie du communiqué de presse sur son site Web.

Bokhary Foods a émis le rappel des abricots secs Godavari après un échantillonnage de routine dans un point de vente au détail. Le département de l’Agriculture et des Marchés de l’État de New York a découvert la présence de sulfites dans les emballages de 14 onces d’abricots secs Godavari. La substance n’apparaissant pas sur l’étiquette, les abricots sont désormais considérés comme un risque pour la santé.

Les personnes qui souffrent d’allergies aux sulfites ou qui sont sensibles à la substance courent le risque de « réaction allergique grave ou potentiellement mortelle » si elles consomment le produit.

En conséquence, Bokhary Foods a rappelé deux versions des abricots secs, y compris des emballages de 7 oz et 14 oz (voir ci-dessous). Les abricots secs sont présentés dans des récipients en film plastique transparent avec la marque Godavari sur le devant. Il faudra rechercher les identifiants suivants pour savoir si vos emballages d’abricots secs sont concernés par le rappel :

L’UPC du produit 7 oz est 0 03658 50001 4 et l’UPC du produit 14 oz est 0 03657 5001 5. Il n’y a pas d’autre codage sur l’emballage.

Un paquet de 14 onces d’abricots secs Godavari faisant partie du rappel de Bokhary Foods. Source de l’image : Bokhary Foods via la FDA

Pourquoi c’est dangereux

Bokhary Foods indique dans le communiqué de presse qu’il a vendu les abricots secs du rappel dans trois États. Les acheteurs du Massachusetts, de New York et du Connecticut ont acheté les abricots entre le 10 juillet et le 24 novembre 2021. Depuis l’échantillonnage de routine, les clients qui ont consommé les abricots séchés rappelés n’ont signalé aucune maladie ni réaction allergique. Cependant, la société exhorte les consommateurs à ne pas manger les abricots secs du rappel.

Les sulfites sont des conservateurs utilisés dans les aliments, les boissons et les médicaments. Ils aident à préserver la saveur et la couleur, et ils inhibent la croissance bactérienne. Mais tout le monde ne les tolérera pas.

Selon l’Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy, les symptômes de l’asthme sont les effets indésirables les plus courants après l’ingestion de sulfites. Les réactions allergiques causées par les sulfites peuvent inclure une respiration sifflante, le rhume des foins et l’urticaire. Dans de très rares cas, ils peuvent entraîner une anaphylaxie.

Ce que tu devrais faire

Si vous possédez toujours des abricots secs Godavari du rappel de Bokhary Foods, vous devez retourner le produit au lieu d’achat. Vous pouvez également jeter le stock restant pour éviter tout effet indésirable, surtout si vous êtes sensible aux sulfites.

Assurez-vous également de consulter le communiqué de presse officiel sur ce lien, qui contient les coordonnées de l’entreprise.