Ne mangez pas cette viande dangereuse si vous en avez à la maison

Si vous avez acheté des produits à base de viande récemment, vous devez vous assurer qu’ils ne sont pas inclus dans les rappels massifs que le Service de sécurité et d’inspection des aliments (FSIS) du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) a récemment annoncé. Il y a quelques jours, Alexander & Hornung a élargi son grand rappel de viande de porc. Il comprend désormais plus de 2,3 millions de livres de produits carnés potentiellement contaminés par Listeria. En plus de cela, il y a un autre agent pathogène dont vous devriez vous préoccuper en ce qui concerne votre approvisionnement en viande. C’est Bacillus cereus, dont des traces sont apparues sur les produits de pepperoni prêts à manger de Smithfield. La découverte a déclenché un autre rappel de viande qui couvre près de 11 000 livres de pepperoni.

Le rappel du pepperoni de Smithfield

Smithfield Packaged Meats Corp., faisant affaire sous le nom de Margherita Meats Inc., rappelle 10 990 livres de produits de pepperoni prêts à manger qu’elle vend dans tout le pays. Le nouveau rappel de pepperoni est dû à une contamination potentielle par Bacillus cereus.

La société a produit et emballé le pepperoni non tranché dans le cadre du rappel du 17 juin 2021. Le ministère de la Défense a informé le FSIS qu’il avait découvert le bacille lors de tests de routine.

En conséquence, Smithfield a rappelé des emballages de 8 onces contenant de la viande potentiellement contaminée.

Vous devriez chercher 8oz. emballages en plastique sous film rétractable contenant « Margherita PEPPERONI » non tranché avec le code de lot P1931C et une « date limite de consommation » du 12-14-21 sur l’étiquette. Si vous en avez dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger, ne les mangez pas.

De plus, les produits de pepperoni rappelés portent le numéro d’établissement « EST. 19″ à l’intérieur de la marque d’inspection USDA. L’image suivante montre l’étiquette du produit de pepperoni Smithfield qui est inclus dans le rappel.

Source de l’image : Smithfield vis-à-vis du FSIS

Pourquoi Bacillus cereus est dangereux

Bacillus cereus est une bactérie présente dans le sol, les légumes et les aliments crus et transformés. L’ingestion de l’agent pathogène peut entraîner des symptômes gastro-intestinaux, notamment de la diarrhée et des vomissements. Le communiqué de presse du FSIS avertit que les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont à risque de contracter une maladie plus grave. Les symptômes peuvent apparaître dans les heures qui suivent la consommation de produits contaminés.

Le traitement de l’infection par Bacillus cereus comprend une « réhydratation vigoureuse » et des antibiotiques, note l’annonce.

Les produits de pepperoni Smithfield visés par le rappel n’ont causé aucun effet indésirable signalé jusqu’à présent. La société conseille aux personnes qui soupçonnent une infection ou une maladie de contacter leur fournisseur de soins de santé.

Ce que tu devrais faire

Comme toujours avec les rappels impliquant des aliments et des boissons, vous devez arrêter de consommer le pepperoni prêt-à-manger de Smithfield inclus dans le lot ci-dessus.

Si vous avez encore du bouillon Margherita Pepperoni dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger, vous devez le jeter ou le rapporter au lieu d’achat.

Assurez-vous de consulter le communiqué de presse complet sur ce lien pour plus d’informations sur le rappel du pepperoni de Smithfield. Le communiqué de presse contient les coordonnées de l’USDA et de Margherita Meats de Smithfield.