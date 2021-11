Ne manquez pas ces bonnes affaires de la première vente du vendredi noir de BaubleBar

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Nous commençons la semaine de Thanksgiving avec une vente que vous allez adorer. La vente du Black Friday de BaubleBar a lieu maintenant et vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur presque tout sur tout le site. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer le code BB30 à la caisse. C’est le moment idéal pour acheter tous les accessoires mignons que vous porterez cette saison des fêtes. C’est aussi un bon moment pour acheter des cadeaux à offrir à vos amis et à votre famille.

Si vous êtes fan de la collection BaubleBar x Disney, vous devez absolument vous diriger vers BaubleBar dès que possible. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez vous procurer ce tout nouveau collier Mickey Mouse pour seulement 15 $. C’est parfait si vous aimez les pièces plus subtiles. Pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas ajouter le bracelet Mickey Initial Disney Pisa à votre sac ? C’est en vente pour seulement 11$ en ce moment! En fait, vous pouvez marquer d’autres offres tout aussi bonnes dans la section vente de BaubleBar.

Que vous recherchiez des bracelets, des boucles d’oreilles ou des colliers, BaubleBar a quelque chose pour tout le monde. Nous avons rassemblé quelques articles incontournables de la première vente Black Friday de BaubleBar. Découvrez-les ci-dessous.