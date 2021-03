Ne manquez pas ces fonctionnalités Android 11 sur votre Samsung Galaxy S21

Lorsque Android 11 est arrivé l’année dernière, il comprenait de nombreuses nouvelles fonctionnalités à essayer. Samsung a réussi à mettre à jour ses appareils assez bien cette fois-ci, les séries S20 et Note20 recevant Android 11 d’ici la fin de 2020, et de nombreux autres téléphones le devançant. Bien que Samsung ait ajouté de nombreuses fonctionnalités, les améliorations de Google transparaissent toujours, et voici celles que vous vous devez vraiment d’utiliser.

Commandes Google Home

L’une de mes fonctionnalités préférées dans Android 11 est le panneau Google Home intégré au menu d’alimentation, offrant un accès rapide aux commandes des appareils intelligents. Je l’utilise tout le temps avec mon éclairage et mon Chromecast. Et ce n’est pas limité à l’application Home – tout développeur peut profiter de ce système.

Depuis que Samsung a tristement remappé le bouton d’alimentation sur Bixby, la mise en œuvre de ces contrôles a été modifiée pour One UI. Faites glisser vers le bas sur la nuance de notification, appuyez sur appareils, puis appuyez sur SmartThings – une liste déroulante apparaîtra répertoriant toutes les applications compatibles, y compris Google Home. À part le changement d’emplacement, tout fonctionne de la même manière que sur un Pixel.

Il convient de noter que cela n’a fait ses débuts qu’avec One UI 3.1, qui est arrivé pour la première fois avec le Galaxy S21. Heureusement, les anciens appareils Galaxy ont déjà commencé à recevoir cette mise à jour.

Bulles de notification

Taquiné dans Android 10, Notification Bubbles est enfin arrivé dans Android 11. Bien que la vue contextuelle de Samsung soit plus flexible en ce qu’elle fonctionne avec n’importe quelle application, Bubbles est plus rapide et plus pratique pour un accès rapide aux notifications importantes. Certaines applications ne prennent toujours pas en charge cela, malheureusement.

Autorisations temporaires

Un contrôle plus strict de nos données a été une priorité croissante pour Google ces derniers temps, et avec Android 11, cela s’étend aux autorisations des applications. Plutôt qu’une approche d’autorisation ou de refus en noir et blanc, nous pouvons désormais accorder un accès unique à l’emplacement et à d’autres autorisations. S’il y a une application à laquelle vous souhaitez accorder temporairement l’accès à la localisation, mais que vous ne souhaitez pas qu’elle continue à le faire en arrière-plan, c’est un outil de bienvenue.

Historique des notifications

Gauche: Paramètres de notification, Milieu: Réglages avancés, Droit: Historique des notifications

Trop souvent, j’ai effacé par erreur une notification avant d’avoir eu la chance de lire son contenu. Android 11 ajoute un bouton d’historique dans le menu déroulant qui affiche toutes les notifications récentes, même si elles ont été rejetées. Bien que cela ait été inclus dans One UI, Samsung a rendu l’accès plus difficile qu’il ne devrait l’être.

Tirez le volet de notification vers le bas, appuyez sur «Paramètres de notification», «Paramètres avancés», puis sur «Historique des notifications». Ici, vous trouverez tout des dernières 24 heures. C’est ennuyeux qu’il ait été caché comme ça, mais c’est toujours utile lorsque vous manquez quelque chose que vous vouliez voir.

Commandes multimédias

Les contrôles multimédias ont subi quelques modifications de conception ces dernières années, mais la nouvelle version d’Android 11 est la plus importante. Plutôt que d’exister en tant que notification, il fait désormais partie des paramètres rapides. L’inconvénient est de perdre une rangée de bascules, mais cela a une meilleure apparence et fournit de nouvelles fonctionnalités utiles. Si plusieurs applications ont des fichiers multimédias en cours de lecture, les commandes sont paginées et peuvent être glissées, plutôt que de prendre de l’espace inutile en tant que notifications séparées.

Android 11 a apporté de nombreuses améliorations à l’expérience utilisateur, et ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités à explorer. Les propres fonctionnalités de Samsung rendent cette expérience encore meilleure, alors assurez-vous de jouer avec celles-ci également.