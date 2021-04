Ne manquez pas cette chance pour des profits qui changent votre vie

Aujourd’hui est un grand jour.

Mon bon ami et partenaire commercial Louis Navellier et moi nous préparons à nous asseoir ensemble pour discuter du marché. Mais surtout, nous dévoilerons notre tout nouveau portefeuille Power.

Tout se passe à 19 h HE. C’est gratuit d’y assister. Et il n’est pas trop tard pour vous inscrire. Cliquez simplement ici pour réserver votre place.

Il y a deux raisons pour lesquelles la discussion de ce soir est si importante.

Premièrement, nos deux derniers portefeuilles ont battu le marché par 6X et 5X. Notre bilan parle de lui-même et nous sommes convaincus que nous pouvons le faire à nouveau. C’est pourquoi nous sommes ravis de révéler huit nouvelles actions à ajouter à notre portefeuille Power. Nous avons introduit les deux premières actions le mois dernier, et les deux sont des achats encore plus forts aujourd’hui qu’ils ne l’étaient alors.

La deuxième raison a à voir avec la situation actuelle du marché boursier. Les petites capitalisations et les actions de croissance ont continué de se faire remarquer avec plus de ventes cette semaine. Mais autant que cela fait mal, cela crée également une excellente opportunité pour les 12 mois à venir et au-delà.

Donc, sur le nouvel épisode d’aujourd’hui de MoneyLine, je vous parle franchement…

Pour être franc, je suis sûr de faire chier certains d’entre vous avec mon ton. Mais cela signifie que j’ai fait mon travail. Il y a aujourd’hui trop de joueurs sur le marché qui se font passer pour des investisseurs. Lorsque les stocks augmentent, il est naturel que cela se produise. Mais quand les actions reculent… qu’est-ce que c’est que ce bordel?!

Je sais qu’il y a beaucoup d’investisseurs à long terme prospères qui lisent régulièrement MoneyWire et comprennent que les actions n’augmentent pas directement. Je parle aux investisseurs qui veulent vendre à chaque recul. Ces investisseurs finiront par perdre. Il n’y a pas de sucre enrobant ce fait. C’est ce qui sépare les gagnants des perdants… les riches des pauvres.

Dans le podcast, je partage un exemple concret de la façon dont les gagnants voient le marché par rapport aux perdants. Cela concerne le portefeuille de tests génétiques dans ma newsletter Early Stage Investor.

Les quatre titres qui composent le panier ont augmenté de 174% en moyenne au cours des 12 derniers mois, tandis que le S&P 500 est en hausse de seulement 46%. Le portefeuille bat le marché d’environ 4 fois en un an seulement.

Mais… le panier a reculé de 28% au cours des neuf dernières semaines. Pendant ce temps, le S&P 500 a gagné 5%.

Alors disons que nous pourrions voyager exactement 12 mois en arrière. Si je vous disais que le marché boursier serait en hausse de 46% dans un an mais que je connaissais un panier de quatre actions qui grimperait de 174%… vous m’auriez traité de fou. Vous auriez également été plus qu’heureux du retour du marché 4X.

C’est une approche disciplinée qui est essentielle au succès des investissements à long terme, c’est pourquoi l’émission d’aujourd’hui est un must. Et après avoir compris l’opportunité qui se présente à vous, assurez-vous de vous brancher sur celle de ce soir Feuille de route vers le rétablissement événement à 19 h HE pour encore plus d’éducation sur le marché – et une autre chance de vous préparer à des profits énormes au cours de l’année prochaine.

