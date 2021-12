Ne manquez pas cette remise de 200 $ sur un Chromebook Acer à écran tactile chez Best Buy

Lorsque vous choisissez le Chromebook parfait pour vos besoins, il peut être facile de payer pour un tas de pièces et de mises à niveau dont vous n’avez pas besoin. L’Acer Chromebook Spin 713, quant à lui, garde un œil sur la balle avec un ensemble de spécifications raisonnables qui offre toujours beaucoup de punch pour la conduite et la navigation quotidiennes. Pour rendre les choses encore meilleures, Best Buy a ce PC en vente pour seulement 329 $, c’est 200 $ de rabais sur l’autocollant. Ce Spin 713 dispose également d’un écran tactile haute résolution qui peut se replier à plat pour une navigation flexible de type tablette.

Cette version de l’Acer Chromebook Spin 713 est livrée avec un processeur Intel Core i3 10110U, un processeur à deux cœurs et quatre threads qui ne devrait avoir aucun mal à suivre la navigation sur le Web, le streaming et les appels vidéo. Il est associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage flash. Tout fonctionne sur ChromeOS de Google, un système d’exploitation qui a gagné en popularité parmi les étudiants et ceux qui travaillent en ligne. Il n’est pas étonnant que le Spin 713 soit l’un des meilleurs Chrombooks que vous puissiez acheter.

L’écran tactile est peut-être la partie la plus impressionnante de cet ordinateur. Cet écran IPS de 13,5 pouces a un rapport hauteur/largeur 3:2 avec une résolution de 2256×1504. Ce panneau est net et clair, que vous regardiez des vidéos ou que vous lisiez des documents. Le rapport hauteur/largeur 3:2 est plus grand que la plupart des ordinateurs portables et vous offre plus d’espace pour la navigation sur le Web et est excellent pour la visualisation de documents. En plus de cela, l’écran peut être plié à plat sur le dos pour une expérience semblable à celle d’une tablette lorsque vous en avez besoin.

Obtenez 200 $ de rabais sur ce Chromebook à écran tactile d’Acer

Acer Chromebook Spin 713



Cet Acer Chromebook Spin 713 est une machine très performante avec un processeur Intel Core i3 solide et un écran fantastique. Avec une entrée à écran tactile et un affichage net, c’est une excellente machine pour un étudiant ou quelqu’un qui recherche un peu plus de flexibilité en travaillant à domicile.

329 $ sur Amazon

Une chose à garder à l’esprit à propos d’ordinateurs comme celui-ci est qu’ils sont disponibles dans plusieurs configurations différentes et qu’il peut être tentant de choisir un processeur i5 ou i7 plus rapide, mais en réalité, la plupart des gens n’ont pas besoin d’autant de puissance. Le Core i3 de 10e génération de cette machine pourra suivre plusieurs onglets actifs ainsi que des flux vidéo HD. Il vaut toujours la peine de considérer la quantité d’énergie dont vous avez réellement besoin avant d’investir dans du matériel de niveau supérieur.

