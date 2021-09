Ne manquez pas l’action de la saison avec le Sports Hub de Rotana

in

Rotana présente un nouveau hub passionnant pour regarder un large éventail de sports sur 15 de leurs sites aux Émirats arabes unis, offrant aux fans de sport l’endroit idéal pour vivre l’action.

Les amateurs de sport peuvent désormais regarder les événements sportifs en direct de la saison tout en profitant d’un menu spécialement conçu à la main, jouer contre des amis, collecter des points et avoir une chance de gagner des prix incroyables, notamment des dîners, des séjours Rotana et un voyage tous frais payés à Amsterdam.

Sur place, inscrivez-vous à l’application Rotana Sports Hub pour un accès exclusif au programme sportif complet, au menu spécial Sports Hub de Rotana et plus encore. Les événements en direct du football, du tennis, du rugby et de la F1 sont tous diffusés dans les points de vente Rotana Sports Hub suivants aux Émirats arabes unis :

Dubai

C.Mondo – Centro Barsha

JB’s Gastropub – Amwaj Rotana

Bar Long – Tours Rotana

Morgan’s – Al Bandar Rotana

Nelson’s – Media Rotana

Le Boston Bar – Jumeira Rotana

La barre de liste – Al Jaddaf Rotana

Fujaïrah

Bar Muda – Fujairah Rotana Resort & Spa

Abou Dhabi et Al Ain

Brauhaus – Plage Rotana

C.Mondo – Centro Al Manhal

C.Mondo – Centre Centro Capital

Cooper’s – Parc Rotana

Hamilton’s – Saadiyat Rotana Resort & Villas

Y Bar – Yas Island Rotana

Moodz – Al Ain Rotana

Les fans de football seront ravis de revoir Cristiano Ronaldo en Premier League et il devrait faire ses débuts à Manchester United contre Newcastle le samedi 11 septembre. Le même jour, Leicester, détenteur de la FA Cup, affronte Manchester City, champion de Premier League, dans l’un des matchs de la saison à ce jour.

Rotana est une société de gestion hôtelière de premier plan avec un portefeuille de plus de 68 propriétés au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe de l’Est et en Turquie.

Pour plus d’informations et pour rejoindre Rotana Sports Hub, veuillez visiter votre point de vente participant le plus proche ou visitez www.rotana.com/sportshub

