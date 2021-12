Ne manquez pas le meilleur de Willy Hernangómez dans une nouvelle victoire des Pelicans !

victoire de Pélicans de la Nouvelle-Orléans avant certains Portland Trail Blazers qui ne relèvent pas la tête malgré le retour de Damian Lillard (hier 39 points et 6 triplés, mais même pas avec ceux-là). Les Pélicans ont remporté le duel avec 28 unités de Brandon Ingram et 27 de Nick Alexander-Walker. Willy Hernangómez Il revient pour performer à un très bon niveau depuis le banc : 13 points (5 sur 6 en field goal) et 6 rebonds en 17 minutes de jeu. Voici ses meilleures actions :

