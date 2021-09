Ne manquez pas les offres de la fête du Travail d’Amazon sur la beauté, la mode et les articles pour la maison

Parfois, il est tout simplement trop difficile de se rendre à la salle de sport, mais il peut aussi être difficile de trouver de l’espace pour l’équipement d’entraînement dans votre maison. Si vous rencontrez ce dernier problème, vous devriez alors jeter un œil au tapis roulant pliant Xterra. Il a un mécanisme de pliage et des roues pour un rangement facile et. transport. Ce tapis roulant a des fonctions pour vous aider à garder une trace de votre temps, de la distance parcourue, des calories brûlées et de la fréquence du pouls. Il y a 12 programmes prédéfinis pour que vous puissiez profiter d’une variété d’entraînements.

Le tapis roulant pliant Xterra a plus de 7 300 avis cinq étoiles. Une personne a partagé : « Ce tapis de course m’a totalement surpris ! Deux ans plus tard, il fonctionne toujours parfaitement ! Le moteur sonne toujours comme le jour où je l’ai assemblé, la bande de roulement se déplace toujours en douceur et tous les boutons et programmes fonctionnent toujours parfaitement. “

Un autre a commenté : ” Permettez-moi de commencer par dire que je n’écris pas normalement d’avis, mais dans ce cas, je fais une exception pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je dois dire que j’étais très nerveux à l’idée d’acheter un produit comme celui-ci en ligne sans le voir. en personne. Mais pas de problème ici. Après l’avoir sorti de la boîte, j’ai été agréablement surpris. Je ne suis pas du tout une personne “bricoleur”, mais le montage a été un jeu d’enfant ….. et aucun juron de ma part. Je courais sur le tapis roulant en moins de 30 minutes après l’avoir reçu. Ma femme et moi utilisons le tapis roulant quotidiennement et nous l’adorons !! Il est solide et les programmes nous offrent un entraînement différent à chaque fois, ce qui aide à éliminer l’ennui Taille parfaite car il est si compact. “