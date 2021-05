Ne manquez pas les stocks qui vont monter en flèche pendant les années folles

Une autre semaine. Un autre record dans les livres.

le S&P 500 s’est rallié à un nouveau record historique cette semaine. le Nasdaq a également rejoint son partenaire à des niveaux records.

Pendant ce temps, les petites capitalisations, les actions à forte croissance et certains des plus grands perturbateurs des années 2020 rugissantes sont assis sur la touche en regardant le champagne éclater.

Certaines personnes – enfin, la plupart des gens – ont abandonné ce qui pourrait être les plus grands gagnants de cette décennie.

Sur le nouvel épisode d’aujourd’hui de MoneyLine, je prends du recul pour voir la situation dans son ensemble. Les années folles. Et j’ai demandé à mon Twitter (NYSE:TWTR) adeptes pour obtenir de l’aide. Plus tôt ce matin, j’ai posé la question:

Quels sont les cinq titres que vous détiendriez pour les années folles?

Alors que certains grands noms ont fait la liste, d’autres réponses peuvent vous surprendre …

Je décompose les cinq actions qui ont reçu le plus de votes sur le podcast. Je soupçonne qu’il y en a au moins un dont vous n’avez jamais entendu parler. Cela m’a même surpris! Cela dit, j’adore l’entreprise…

Je partage également mon point de vue sur l’état actuel du marché de la cryptographie et comment je prévois d’y jouer ce week-end. Surtout après ce qui s’est passé le week-end dernier. Permettez-moi juste de dire ceci… Je n’ai pas l’intention de rater une autre opportunité d’achat!

Ensuite, je n’ai pas pu m’en empêcher. Si vous me connaissez, vous savez que ma passion pour le marché boursier m’excite incroyablement. Et vous savez à quel point j’aime faire des recherches sur les actions, alors j’ai élargi la liste de mes abonnés Twitter et en ai ajouté cinq autres… puis deux autres choix bonus pour que les choses restent vraiment intéressantes.

Ne manquez pas les actions qui, selon moi, ont le potentiel d’être les plus grands gagnants pendant les années folles.

Ils vont d’un jeu sur les véhicules électriques à un disrupteur dans le secteur immobilier en passant par un couple d’entreprises chinoises, un avenir pour le secteur de la santé, une grande entreprise européenne et même un jeu sur l’impression 3D.

Je vous promets. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ce nouvel épisode.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

