Ne manquez pas l’opportunité en or de gagner de l’or pendant la Mega Jackpot Week du CRED

Participez à la Mega Jackpot Week par CRED et gagnez gros

«Vous devriez commencer à investir», est une déclaration que nous entendons souvent dès que notre premier chèque de paie arrive sur notre compte bancaire. L’idée d’investir semble assez simple sur le papier, mais lorsque nous nous y attelons et commençons à transférer des revenus pour épargner et investir, c’est difficile. Mais que se passe-t-il si nous vous disons qu’il existe un moyen de commencer à investir sans rien risquer? Peut-être, en remportant un jackpot?

CRED, plate-forme pour les personnes hautement solvables et dignes de confiance avec une cote de crédit de plus de 750, et offre des récompenses et des jackpots réguliers qui sont exclusifs et jamais entendus auparavant. Afin de maximiser les récompenses pour ses membres, dans la semaine CRED Mega Jackpot en cours, a des prix d’une vie. La gamme passionnante de récompenses comprend un bitcoin, TATA Safari, Harley Davidson Fatboy, une rénovation complète de la maison et la plus éternelle de toutes – l’or. Cinq membres ont la chance de gagner de l’or d’une valeur de 10 INR lakhs aujourd’hui dans le cadre de la semaine du Mega Jackpot sur CRED.

Pendant des années, l’or a toujours été considéré comme un moyen d’investissement, depuis des temps immémoriaux. En raison de sa riche histoire, l’or est apprécié dans le monde entier, car il fait également partie de plusieurs cultures depuis des milliers d’années. Avec la flambée des prix de l’or par rapport au coût de la vie, il est également considéré comme un obstacle à l’inflation, sans perdre de sa valeur. Si cela ne suffisait pas, cela aide également à diversifier les portefeuilles, ce qui est une pratique saine à maintenir en matière d’épargne et d’investissements. Le processus pour gagner de l’or avec CRED n’est pas non plus très difficile. Vous gagnerez des CRED Coins, que vous pourrez ensuite utiliser pour échanger des récompenses, y compris des remises intéressantes lors de vos achats auprès de plus de 1800 marchands partenaires, des tirages au sort et des jackpots.

Auparavant, effacer vos cotisations était considéré comme intelligent mais avec le CRED, c’est devenu extrêmement gratifiant. La plate-forme et l’application réservées aux membres vous offrent des récompenses massives sur vos paiements et achats en temps opportun. C’est une chose de moins à s’inquiéter et à se concentrer sur l’investissement. La facilité d’utilisation de l’application, en plus des paiements de factures sans tracas, vient du fait de gagner des CRED Coins sur chaque paiement par carte de crédit effectué pour faire des folies sur des récompenses exceptionnelles. Ces CRED Coins collectés peuvent également être utilisés pour participer à la Mega Jackpot Week.

Si vous n’êtes pas membre, inscrivez-vous dès aujourd’hui pour ne pas rater cette opportunité en or.

L’article ci-dessus est sponsorisé par Cred

