Ne manquez pas l’une des dernières pluies de météores de l’année

2021 est presque terminé et cela signifie une nouvelle année de découvertes épiques et d’événements célestes. Avant de partir, cependant, il y a au moins une dernière pluie de météores que vous voudrez voir. Et votre seule chance de le voir, c’est ce soir.

La pluie de météores des Géminides est l’une des dernières averses de l’année. De plus, la NASA dit que cela pourrait être l’un des meilleurs que nous ayons vu cette année. Elle est également considérée comme l’une des pluies de météores annuelles les plus fiables.

Comment regarder la pluie de météores des Géminides

La pluie de météores des Géminides en 2020. Source de l’image : David/Adobe

Si vous voulez assister à cette exposition spectaculaire en personne, alors vous aurez envie de sortir entre le lundi soir et le mardi soir. Nous sommes du 13 au 14 décembre 2021. EarthSky rapporte que la pluie culminera à 2 heures du matin, c’est-à-dire qu’elle produira plus de 50 météores par heure. La NASA recommande de regarder la douche dans un ciel sombre. La lune sera toujours éclairée à environ 77% pendant le pic, ce qui pourrait rendre plus difficile la vision des météores.

La lune commencera à se coucher à peu près au même moment que le pic de la douche. Après cela, la pluie de météores des Géminides devrait être un peu plus facile à repérer. La NASA dit également qu’il sera visible dans le monde entier. Cependant, les endroits de l’hémisphère nord auront la meilleure visibilité.

En savoir plus sur les Géminides

Comète, astéroïde, météorite volant vers la planète Terre. Source de l’image : Tryfonov/Adobe

La pluie de météores des Géminides est peut-être l’une des pluies les plus fiables du moment, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Les Géminides ont commencé à apparaître au milieu des années 1800. Au cours de ces premières années, la pluie n’a vu que 10 à 20 météores par heure. Cependant, jusqu’à 120 météores peuvent être vus par heure dans les meilleures conditions. La NASA dit également que ce sont des météores brillants et rapides qui sont généralement de couleur jaune.

Pour obtenir la meilleure vue des Géminides, la NASA dit que vous ne devriez pas utiliser un télescope. En utiliser un ne fera que limiter votre vision du ciel nocturne. En regardant à l’œil nu, vous pourrez voir une plus grande partie du ciel et ainsi percevoir une plus grande partie de la douche elle-même. La NASA recommande également de trouver un endroit dégagé des lampadaires et autres éclairages artificiels. Vous pouvez voir les météores plus clairement s’ils ne sont pas masqués par d’autres lumières.

Si vous vous connectez au flux en direct de la NASA pour voir la pluie de météores dans toute sa splendeur. Bien sûr, si vous êtes à l’aise par temps froid, vous pouvez toujours vous installer à l’extérieur et regarder vous-même le ciel nocturne.