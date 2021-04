Ne manquez pas tous les détails de la mode des célébrités de cette semaine – Avril

Salma Hayek explore son côté bohème

La star mexicaine vient de rejoindre le casting du film tant attendu « House Of Gucci » et, comment pourrait-il en être autrement, s’est promenée dans les rues de Rome pour promouvoir la marque Gucci dans l’un de ses derniers modèles. L’élégante robe longue en soie blanche avec un imprimé fleuri multicolore a une coupe très ample de style caftan, idéale pour les journées plus chaudes, et beaucoup de volants pour cette touche bohème unique. Salma l’a associée à des sandales basses nude, un sac en cuir noir classique et des lunettes de soleil dorées teintées de rose pour accentuer le look.

Rihanna et son look exclusif

La créatrice de la marque «Fenty» nous offre toujours des moments de mode fabuleux et sa dernière sortie à la recherche de livres n’a pas fait exception. RiRi nous a ravis en défilant un modèle exclusif de jeans à plumes et perles colorées dessiné par Tom Ford pour Gucci en 1999, d’une valeur actuelle de plus de 15 000 $. Elle l’a associé à un chapeau de fourrure Benny Andallo excentrique, un t-shirt blanc, des talons en peau de serpent et a fermé le look avec un sac baguette perlé Fendi, ce qui a ajouté 6500 $ supplémentaires à son look exclusif.

Heidi Klum Well Spring

Le mannequin et hôte allemand accueille le printemps avec style dans une combinaison à motifs amusante, l’un des vêtements préférés des célébrités pour cette saison. On adore ce beau modèle à manches courtes avec une ceinture et un imprimé coquelicot de la marque Zimmermann! L’expert de la mode a complété la tenue avec un luxueux sac Hermès rose, des lunettes de soleil aviateur et des sandales à talons hauts corail.

Naomi Campbell ne perd jamais de style

Que ce soit sur la piste ou un jour ordinaire, le modèle emblématique respire toujours le style et est complètement élégant. Naomi a montré ses références de fashionista dans un look entièrement noir, combinant un superbe manteau en cuir, un sac élégant, des leggings et des baskets amples. Pour fermer le look spectaculaire, elle a ajouté un bandeau marron qui semblerait se fondre dans ses cheveux.

Sofía Vergara avec tout le glamour

La belle actrice colombienne de 48 ans est venue au tournage de son émission de télé-réalité « America’s Got Talent » comme une diva et avec un air de vieux Hollywood. Sofia a choisi une robe midi léopard ajustée à manches bouffantes et très gros boutons de la marque Dolce & Gabanna; un sac assorti également de la ferme, des talons noirs et des lunettes de soleil de style rétro, toujours prêt pour les caméras!

Kylie Jenner a l’air d’être venue d’une autre planète

Le magnat de la cosmétique a choisi une combinaison super frappante qui lui donnait l’impression d’être venue d’une autre planète pour aller dîner à Los Angeles. Le une-pièce aux airs futuristes et son manteau assorti sont du créateur Pierre-Louis Auvray; Le jeune homme de 23 ans l’a combiné avec des talons aiguilles roses métallisés d’Alexandre Vauthier et un mini sac Hermès rose pâle.

Olivia Palermo promène son chien avec style

La quintessence de la « it girl » exsudait le style avec sa combinaison tout en promenant son chien M. Butler dans les rues de New York. Olivia a opté pour une jupe-culotte noire effet cuir, une chemise couleur rouille fermée au cou, de délicates ballerines noires à strass scintillants, des verres à monture carrée et, pour une touche extra chic et féminine, elle a ajouté un long manteau coloré. sur les côtés de Smythe.

Jessica Alba et son sac en osier

L’actrice et gourou de la beauté est allée faire du shopping avec sa fille Honor, dans un look chic et décontracté d’un sweat Rebecca Minkoff rayé noir et blanc, d’un pantalon cargo noir et de tongs en cuir. Mais sans aucun doute la star de la tenue était son magnifique sac aux détails en osier tissé de la marque Mehry Mu, une matière qui est à la mode et qui deviendra sûrement la rage de la saison.

Rihanna a les Caraïbes dans son sang et sur ses vêtements

La chanteuse de 33 ans portait un look très tropical lors de ses achats à Beverly Hills. Rihanna portait une chemise Celine Hawaiian conçue à l’origine pour les hommes, mais la belle Barbadienne savait la porter avec beaucoup de féminité, déboutonnée sur une jupe en jean super courte de Random Identities et un boxer rose d’Erl. Elle a complété son look avec des sandales à talons blanches avec un bracelet en or par Amina Muaddi, un masque vert fluo et des lunettes de soleil de style rétro à carreaux noirs et blancs.