Ne manquez pas votre chance d’économiser plus de 400 $ sur le téléviseur intelligent 4K X900H 75 pouces de Sony

Cette vente unique sur Amazon propose le téléviseur intelligent Sony X900H 75 pouces 4K HDR en vente pour seulement 1598 $. Il a également baissé ce bas chez d’autres détaillants comme Best Buy. Le téléviseur se vend normalement autour de 2000 $, et il n’a pas baissé aussi bas depuis les offres du Black Friday. Il s’agit d’un modèle 2020, mais Sony l’a remplacé en 2021 par la gamme X90J, qui ne va pas encore jusqu’à 75 pouces et est nettement plus chère même sur la version 65 pouces. Si vous avez besoin d’un grand et magnifique écran dans votre salon, c’est celui-ci.

Super prix

Téléviseur intelligent HDR 4K 75 pouces X900H de Sony

Possède un processeur 4K HDR qui peut améliorer le contenu. Il dispose d’un écran trilumineux, d’une gradation locale à LED à matrice complète, et plus encore qui aident à améliorer le contraste et à vous montrer des images comme le créateur l’a prévu. Comprend Android TV et fonctionne avec Alexa.

1598,00 $ 2000,00 $ 402 $ de rabais

Le X900H a une large gamme de compatibilité avec d’autres systèmes. D’une part, il intègre Android TV avec Google Assistant. Vous pouvez non seulement contrôler le téléviseur uniquement avec votre voix, mais vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour contrôler le reste de votre maison intelligente. Recherchez des émissions de télévision et des films, obtenez des réponses aux questions, et plus encore. Le téléviseur fonctionne également avec Amazon Alexa. Si vous avez un appareil Alexa à proximité, vous pouvez utiliser votre téléviseur pour afficher les flux de la caméra, lancer des applications, augmenter le volume, etc. Vous pouvez également utiliser Apple AirPlay 2 et HomeKit si vous le souhaitez avec une intégration transparente avec l’iPhone et d’autres appareils Siri.

Bien sûr, le téléviseur fait bien plus que cela. Il comprend un processeur X1 et 4K X-Reality Pro pour la conversion ascendante 4K, la prise en charge du HDR et la possibilité de créer un monde riche avec des détails et une texture. L’affichage trilumineux et la gradation locale complète vous permettent d’obtenir les meilleures couleurs et dégradés possibles. Vous verrez vos émissions comme les créateurs l’avaient prévu.

Si vous êtes un joueur, vous pouvez utiliser le mode Jeu du téléviseur. Il offre une expérience plus fluide et plus réactive. Avec HDMI 2.1, vous pouvez obtenir 120 ips et un décalage d’entrée réduit pour que tout ce que vous obtenez est un mouvement ultra-fluide.

