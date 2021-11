Ne manquez rien grâce à cette offre de caméra intérieure Cyber ​​Monday Ring qui vous permet d’économiser 25 %

Une caméra de sécurité ou deux est une chose très intelligente à avoir dans votre maison. Il peut être important de garder une trace de qui ou de quoi se promène dans votre jardin, surtout si vous avez eu des problèmes de dommages matériels ou de vol. Mais voir ce qui se passe à l’intérieur est tout aussi important parfois.

Une bonne caméra d’intérieur peut être une aubaine si vous avez besoin d’un moniteur pour bébé ou d’une caméra pour nounou ou même de quelque chose pour garder un œil sur les animaux pendant votre absence. Vous pouvez trouver des caméras de nombreuses entreprises différentes qui conviennent ici, mais l’une des meilleures est la caméra intérieure Ring d’Amazon, surtout si vous êtes un utilisateur d’Alexa.

Régulièrement, vous dépensez 60 $ chacun pour une caméra intérieure Ring et la plupart des gens qui en achètent une pensent qu’ils en valent la peine. Mais cette offre Cyber ​​Monday vous permet d’économiser 25 % et vous pouvez obtenir un seul appareil photo pour seulement 45 $, un pack de deux pour 89 $ ou un pack de trois pour 134 $. cela s’additionne rapidement lorsque vous en achetez plus d’un.

Comme la plupart des caméras de sécurité domestiques, la Ring Indoor Camera propose des alertes basées sur le mouvement. Si la caméra voit quelque chose bouger devant elle qui ne devrait pas être là, l’application sur votre téléphone vous permet de voir ce qui se passe en temps réel. Vous pouvez régler la sensibilité et la zone de vision pour que votre chat ne vous dérange pas au travail toute la journée.

Si vous avez besoin d’un peu plus, comme enregistrer toutes les captures de l’appareil photo jusqu’à 60 jours ou pouvoir télécharger et partager des vidéos, vous aurez besoin d’un abonnement Ring. Ces plans commencent à seulement 3 $ par mois.

Tout le monde espère ne jamais avoir besoin d’une caméra de sécurité. Mais quand vous le feriez, vous seriez heureux de l’avoir acheté. Ce Cyber ​​Monday est le moment idéal pour commencer et vous pouvez économiser 25 % pendant que vous y êtes.

