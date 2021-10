Ne me déteste pas parce que je suis belle, déteste moi parce que je suis un immigrant

Ce sont les mots que j’ai prononcés alors que je me pavanais dans la salle Werk pour la troisième saison de RuPaul’s Drag Race UK.

J’ai choisi cela comme ligne d’entrée dans l’épisode un parce que je voulais que mes premiers mots dans la série fassent une grande déclaration sur qui je suis et ce en quoi je crois, mais aussi parce que je savais que j’aurais des commentaires haineux sur le fait de ne pas être du Royaume-Uni, je voulais donc le posséder.

Effectivement – en tant que drag queen avec un mélange d’influences espagnoles et Geordie – à partir du moment où j’ai été annoncé pour la première fois dans le casting en août, les gens se sont plaints que je « ne représente pas Newcastle drag » ou que je « devrais être sur Drag Race España, pas au Royaume-Uni ».

Cela m’attriste de voir des gens croire sincèrement en ces mots, mais heureusement, ma scène de drag m’a soutenu, avec les reines et les rois en soutien. Et malgré certains de ces commentaires ignorants, ma ligne d’entrée est devenue un mème !

Je suis tellement fier de tout ce que j’ai fait et du chemin parcouru.

J’ai essayé de garder tout le harcèlement secret parce que je ne voulais pas que ma mère et mon père s’inquiètent et aient honte (Photo : BBC/World of Wonder/Ray Burmiston)

J’ai grandi à Guadassuar – une petite ville valencienne de moins de 6 000 habitants – et quand je pense à mon enfance, j’ai des sentiments mitigés. J’aime ma ville natale, mais j’ai dû faire un énorme exercice de pardon pour être en paix avec toute l’homophobie que j’ai subie pendant que j’y vivais.

Je me suis senti pris au piège pendant tant d’années et j’étais entouré de gens qui me disaient que tout à mon sujet n’allait pas – j’étais trop camp, trop flamboyant, trop bruyant et j’étais « el maricón del poble », ce qui se traduit par « la ville f* ***t’.

Les gens ont essayé de me faire honte, à moi et à ma famille, et c’était probablement le pire.

J’ai essayé de garder toutes les brimades secrètes parce que je ne voulais pas que ma mère et mon père s’inquiètent et aient honte, mais c’est arrivé à un point où les adolescents m’insultaient quand j’étais avec mes parents et mon frère cadet.

C’est devenu si grave que je me suis donné pour mission de sortir de là. Pour que cela se produise, je devais devenir un étudiant exceptionnel (ce que je n’étais vraiment pas à l’époque) afin de pouvoir obtenir une bourse pour l’université car il n’y avait aucun moyen pour ma famille de se permettre cette grosse dépense.

Année après année, du lycée jusqu’à ma dernière année d’université – donc environ sept ans – j’ai obtenu des bourses… Et à chaque fois, je me suis prouvé à moi-même, à ma famille et à tout mon entourage que j’étais digne de grandeur.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Je suis allé à l’université de Castellón – une grande ville – pour étudier la publicité et les relations publiques et c’est là que j’ai commencé à explorer mon homosexualité et suis devenu un fier homosexuel. Je ne vais pas mentir, mais la faculté des sciences humaines est probablement l’un des endroits les plus gays de Castellón.

J’ai rencontré beaucoup de gars, j’ai eu beaucoup de relations sexuelles et j’ai appris que je n’étais pas seule. Même s’il s’agissait d’un ami gay, d’un partenaire sexuel, d’un petit ami ou d’un enseignant, nous étions nombreux, j’avais l’impression d’avoir enfin trouvé ma maison.

Mais bientôt, même cela s’est senti trop petit. Avant d’obtenir mon diplôme et de me lancer dans le monde des adultes, j’ai décidé de postuler pour une autre bourse – cette fois pour partir à l’étranger et apprendre l’anglais. J’ai aussi celui-là. C’était terrifiant car je n’étais jamais allé au Royaume-Uni ! Et c’était la première fois que je venais à Newcastle il y a neuf ans.

Inutile de dire que je suis tombé amoureux de la ville et de ses habitants. Les galeries d’art, les vieux cinémas et la gentillesse des gens qui me rappelaient Valence m’ont accroché ! Surtout un bel homme britannique, avec qui je sors depuis huit ans et c’est la raison pour laquelle j’ai déménagé définitivement au Royaume-Uni.

C’est après quelques années de vie au Royaume-Uni que j’ai commencé à faire du drag. Bien que j’aie aimé ce pays, j’ai d’abord eu du mal à trouver ma tribu. Mais quand j’ai vu les reines et les rois de la scène du drag, j’ai su instantanément qu’ils étaient mon peuple.

Chaque fois que j’ai été aux yeux du public en drag, j’ai reçu des commentaires xénophobes (Photo : BBC/World of Wonder/Guy Levy)

Je n’étais jamais allé à un spectacle de drag en Espagne, ce qui est maintenant assez étrange à y penser… Ma première fois à faire du drag en tant que Choriza May, je me suis déguisé en Cruella de Vile pour POKE – une soirée queer à Newcastle. C’était Halloween donc ça n’avait pas l’air aussi sérieux, mais Dieu que je me sentais belle ! C’était addictif !

C’est ce sentiment d’appartenance à une communauté queer, ainsi qu’un mélange de frustration, de colère et de désespoir face au scénario politique actuel à l’époque qui m’a poussé à créer Choriza May – une drag queen espagnole/géorgienne.

Depuis lors, chaque fois que j’ai été aux yeux du public en drague, j’ai reçu des commentaires xénophobes. Par exemple, lorsque j’ai participé à des interviews en ligne pour ITV News ou lorsque je suis apparu dans Inside Out pour la BBC. Ou chaque interview ou article sur moi dans The Chronicle de Newcastle.

C’est le prix à payer pour faire partie d’une minorité et aussi pour être franc sur les problèmes qui nous font nous sentir comme des citoyens de seconde zone.

C’est très injuste.

Les minorités doivent travailler deux fois plus dur pour obtenir ce que tout le monde a et c’est ce travail acharné au fil des ans qui m’a valu une place sur Drag Race. Donc, pour certaines personnes de remettre en question la décision de RuPaul de m’avoir dans la série, c’est vraiment blessant.

Je vais continuer à travailler dur pour que les immigrés soient plus représentés dans les médias (Photo : BBC/World of Wonder)

En toute honnêteté, cela me fait simplement réaliser à quel point il est important qu’un citoyen de l’UE ait enfin atteint une si grande plate-forme.

Il y en a environ 3,5 millions au Royaume-Uni – nous sommes enseignants, avocats, médecins, barmans, filles au pair… et aussi drag queens. Nous sommes des travailleurs acharnés et nous avons laissé nos amis et nos familles derrière nous pour poursuivre nos rêves – le mien vient de se réaliser dans un pays que j’adore.

Je vais continuer à travailler dur pour que les immigrés soient plus représentés dans les médias, donc ça ne semble pas étrange qu’une personne avec un accent ou une couleur de peau légèrement différente devienne une personne qui réussit. Ainsi, les gens peuvent dépasser le sentiment que ces positions de pouvoir leur ont été volées et nous ont été données.

Lorsque je me préparais pour le spectacle, il m’est venu à l’esprit d’atténuer mon « espagnol » au cas où il serait « plus facile à avaler » par le public ici. Mais j’ai vite compris que c’était une idée stupide.

J’avais du mal à trouver des idées, tout semblait forcé et comme si j’essayais de lire dans les pensées du public. Je me concentrais trop sur ce qu’ils aimeraient que je fasse au lieu de ce que je voulais vraiment faire.

Ma vie est déjà en train de changer pour le mieux (Photo : BBC/World of Wonder/Guy Levy)

Si j’allais être dans la série, j’allais le faire à 100% et sans m’excuser. Et c’est ce que j’ai fait, j’ai utilisé des designers britanniques et espagnols, des références culturelles et visuelles.

Et vous êtes les bienvenus, car je vois cela comme un cadeau au public, une petite fenêtre sur mon monde, mon parcours et ma culture que les gens ne voient pas toujours à la télévision. Petits clins d’œil aux divas espagnoles et aux icônes queer qui m’ont inspiré quand j’étais enfant, mélangés à tout ce que j’aime du Royaume-Uni.

La meilleure partie de toute l’expérience a été d’avoir mes 11 sœurs et toute l’équipe derrière RuPaul’s Drag Race UK qui embrassent ces qualités qui me rendent unique. Ils m’ont écouté, appris et soutenu tout au long du processus et j’espère vraiment que le public fera de même, pas seulement pour moi, mais pour lui-même.

Plus : Télévision



Je veux qu’ils profitent au maximum de la diversité culturelle de la série sans préjugés ni idées préconçues sur ce que signifie être une drag queen au Royaume-Uni.

Ma vie est déjà en train de changer pour le mieux car je rejoindrai le casting de Dick Whittington Panto de Tuck Shop dans le West End ce Noël dans le rôle de Queen Rat !

Je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir obtenu ce rôle incroyable et je pourrai apporter ma saveur espagnole à une telle tradition britannique. Et ce n’est que le début, j’espère que le Royaume-Uni est prêt à obtenir beaucoup plus de cette saucisse espagnole.

Pays d’immigration

Immigration Nation est une série qui vise à déstigmatiser le mot « immigrant » et à explorer les histoires à la première personne puissantes de personnes qui sont arrivées au Royaume-Uni – et l’ont appelé chez elles. Si vous avez une histoire que vous aimeriez partager, envoyez un e-mail à james.besanvalle@metro.co.uk



PLUS : J’aimerais ne pas avoir à me soucier de prouver constamment mon statut d’immigré



PLUS : J’ai laissé ma fille en Bulgarie pour pouvoir commencer une nouvelle vie pour nous au Royaume-Uni



PLUS : J’étais un enfant quand j’ai fui les nazis vers le Royaume-Uni – les réfugiés méritent aujourd’hui la sécurité ici aussi

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();