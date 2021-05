Ne me dites pas à quel point ma configuration est agressive, a déclaré Dixon à l’équipe avant la course à la pole position · .

Scott Dixon a décrit sa course à la pole position lors des qualifications de Fast Nine pour le 105e Indianapolis 500 comme une épreuve «assez poilue» et «tendue».

Il a admis qu’il ne souhaitait pas connaître tous les changements que ses mécaniciens de Chip Ganassi Racing avaient apportés à sa voiture alors qu’elle était poussée au bout de la voie des stands avant sa dernière tentative de qualification.

«Je pouvais voir les mécaniciens travailler sur la voiture pendant que nous roulions, ajustant les ailes. Je leur ai demandé de ne pas me le dire », a déclaré Dixon à propos des changements apportés à sa configuration. «Je savais que cela n’allait que dans un seul sens, et cela réduisait davantage. Je savais qu’ils allaient être assez agressifs parce que nous avions déjà commencé assez agressifs.

Dixon a décrit comment il a dit à l’ingénieur de course Michael Cannon qu’il craignait d’apporter des modifications importantes à une voiture qui était déjà la plus rapide de tous les essais chronométrés samedi.

«Il est comme, ‘Aujourd’hui, nous allons changer cela, nous allons changer cela, changer cela.’ Je me dis: “ Souviens-toi, notre voiture d’hier était plutôt bonne. Etes-vous sûr de vouloir changer? ‘ Il a dit: “ Je pense que ça va être un peu mieux. ” Je me dis: “ D’accord, je ne veux rien savoir d’autre maintenant. Ne me dis pas. ”

En tant que qualifié le plus rapide samedi, Dixon a été le dernier pilote à prendre part à la séance de qualification de Fast Nine pour déterminer le vainqueur de la pole et l’ordre des trois premiers rangs. Il a été impressionné par les premiers repères fixés par Colton Herta et les pilotes Ed Carpenter Racing.

«Je préférerais aller en dernier, c’est sûr», a déclaré Dixon. «Mais je ne l’ai pas fait après avoir vu l’ECR et Herta courir. J’étais vraiment très nerveux », a déclaré Dixon à propos de ses plus proches rivaux. Il a identifié Herta comme le seul pilote qui pourrait lui refuser une quatrième pole position Indy 500: «Je savais que sa régularité allait probablement être meilleure que les deux autres, et c’était certainement le cas.

Dixon a dû battre la course de référence de Herta, avec une vitesse moyenne de 231,655 milles à l’heure, avec sa seule tentative. «Au premier virage pour le premier tour [it] était très lâche, et j’étais déjà au maximum sur toutes les commandes. Je savais que ça allait tenir pour les troisième et quatrième tours. Le quatrième tour a été vraiment difficile, surtout au troisième virage.

Sa vitesse moyenne de quatre tours de 231,685 mph était suffisante pour prendre la pole position avec une marge mince comme un rasoir devant Herta.

Alors que remporter l’Indy 500 dimanche prochain est son objectif principal, Dixon a reconnu avoir remporté une quatrième pole position pour lui-même et pour tout le monde à Ganassi, dont les quatre participants ont tous fait la fusillade de qualification de Fast Nine.

«Gagner une pole à l’Indianapolis 500 est l’une des choses les plus difficiles à faire», a poursuivi Dixon. «Du point de vue de l’équipe, combien de travail et d’efforts sont nécessaires pour construire ces voitures spécifiquement pour cette pole run, c’est beaucoup d’argent et beaucoup d’efforts que cela demande.

«Nous avons été de l’autre côté. Nous avons eu [pole positions] avant, mais nous avons également bien commencé dans le peloton, où vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous êtes dans cette position. Ressentez vraiment des biens pour l’équipe. Je sais que l’équipe sera fière de ce que nous avons accompli aujourd’hui. Encore une fois, ce n’est que la position de départ. Nous devons travailler sur le reste. »

