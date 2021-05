DeFi

«Ne me donnez pas de pouvoir dans votre projet», déclare le co-fondateur d’Ethereum sur Burning SHIB Tokens

Vitalik Buterin, qui ne veut tout simplement pas être au centre de ce genre de pouvoir, soutient ceux qui travaillent sérieusement à rendre le monde meilleur.

Après avoir fait baisser les prix des monnaies memes inspirées des Dogecoin, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a brûlé une tonne de jetons SHIB.

Le prix des jetons SHIB a chuté d’environ 58,5% le jour où Vitalik a fait don d’une grande partie de l’approvisionnement SHIB ainsi que d’autres pièces basées sur des chiens à une association caritative.

Après avoir chuté de concert avec le vaste marché de la cryptographie au cours du week-end, alimenté par la vente de Bitcoin, SHIB se négocie maintenant à 0,00001632 $, mais toujours en baisse de 56,4% par rapport à son sommet historique de 0,00003791 $ il y a environ une semaine. BTC -7,75% Bitcoin / USD BTC $ 44,978,71 USD

Au milieu de tout cela, Vitalik a brûlé environ 6 milliards de dollars de jetons SHIB. SHIB 3,63% SHIBA INU / USD SHIB 0,00 USD

Lors de cette gravure, Vitalik avait un message intégré dans la transaction pour le créateur de ces jetons; il ne veut pas qu’ils lui envoient la moitié de l’approvisionnement sans son consentement. Le message de Vitalik disait:

«Pour quiconque fabrique des pièces (ou des DAO, ou quoi que ce soit d’autre) à l’avenir, VEUILLEZ NE PAS ME DONNER DE PIÈCES OU DE PUISSANCE DANS VOTRE PROJET SANS MON CONSENTEMENT! Je ne veux pas être un lieu de pouvoir de ce genre. Mieux vaut simplement imprimer directement les pièces entre les mains d’un organisme de bienfaisance digne (mais parlez-leur d’abord). »

Alors que 90% des jetons SHIB restants dans son portefeuille seront brûlés, Vitalik fera don des 10% à une association caritative avec une orientation à plus long terme car si Covid-19 est un gros problème maintenant, «il est important de penser au plus long terme futur aussi. “

Expliquant le plan d’action futur qu’il adoptera avec ces jetons, Vitalik a également partagé la raison de son mouvement initial, qui était que «simplement garder les pièces restantes dans le portefeuille Oxab58 pour toujours n’était jamais une option.»

«Pour des raisons de sécurité uniquement, ils devraient éventuellement être déplacés vers un meilleur portefeuille, et toute transaction que je fais serait interprétée comme une action. Alors… autant faire ce qui est utile immédiatement. “

Vitalik a en outre déclaré qu’il «soutient» la communauté SHIB et qui travaille sérieusement à rendre le monde meilleur.

«En fait, j’ai été impressionné par la façon dont les communautés de jetons de chien ont traité les récents dons! De nombreux chiens ont montré leur générosité et leur volonté non seulement de se concentrer sur leurs propres profits, mais aussi de vouloir rendre le monde meilleur. »

AnTy est impliqué dans l'espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l'ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l'industrie.