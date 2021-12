Nate Diaz n’est pas intéressé à combattre Khamzat Chimaev.

Diaz (20-13 MMA, 15-11 UFC), un ancien challenger du titre UFC et l’un des noms les plus populaires de la liste, affirme que la promotion essaie de le réserver dans un affrontement contre l’étoile montante invaincue Chimaev (10-0 MMA , 4-0 UFC).

S’adressant à TMZ, Diaz a clairement indiqué que le match n’avait aucun attrait pour lui.

« Ils viennent vers moi avec (Chimaev) et je me dis : ‘Attends, ne me manque pas de respect comme ça, en essayant de m’offrir un combat avec une recrue' », a déclaré Diaz. « Je suis cool. Vous avez quatre combats à l’UFC. Ne prononce même pas mon nom. … Il y a des niveaux à cela et je ne veux même pas entendre son nom.

Diaz, 36 ans, est actuellement dans une curieuse situation de carrière. Il lui reste un combat sur son contrat UFC actuel, et il semble vouloir tester le marché des agents libres.

L’UFC a l’habitude d’essayer d’opposer des combattants à la position de Diaz avec un affrontement difficile avant une sortie potentielle de l’entreprise, et Chimaev, 27 ans, semble être le combat que la promotion veut.

Diaz ne mordra pas dessus, cependant, a-t-il dit, mais cela ne veut pas dire qu’il ne cherche pas à se battre. Diaz prétend qu’il cherche un match depuis un certain temps, mais il ne peut pas obtenir quelque chose d’approprié.

« J’essaie de combattre quelqu’un à l’UFC, comme ASAP, mais personne ne veut se battre », a déclaré Diaz. « J’essaie d’avoir quelqu’un depuis une minute. N’importe qui dans le top 10 que j’ai essayé de combattre, dans n’importe quelle division de poids, qui le veut. Mais ils veulent tous se taire parce qu’ils ont tous peur.