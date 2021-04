Ne nommez pas l’école d’après les Obama ⋆ .

Les Obama accueillent les invités au sommet de la Fondation Obama à Chicago, le 31 octobre 2017 (Kamil Krzaczynski / .)

Des militants latinos font pression pour que le nom de l’ancien président Barack Obama n’apparaisse pas dans un bâtiment scolaire de l’Illinois en raison de ses promesses non tenues en matière d’immigration alors que le Waukegan Board of Education cherche à renommer deux de ses écoles, Thomas Jefferson Middle School et Daniel Webster Middle School.

Le conseil a formé des comités de changement de nom pour les écoles nommées d’après Jefferson, qui possédait des esclaves, et Webster, qui soutenait l’esclavage. Les comités, composés de la communauté, des étudiants et du personnel, ont proposé que Barack Obama et l’ancienne première dame, Michelle Obama, soient ajoutés à une liste finale de nouveaux noms envisagés pour l’école intermédiaire Thomas Jefferson.

Edgar Castellanos, membre du conseil scolaire du district 60, qui est venu aux États-Unis sans papiers dans son enfance, a déclaré qu’il «ne ferait pas partie du changement de nom d’une école après quelqu’un qui ne représentait pas et ne représentait pas la communauté des sans-papiers», selon ABC 7 Chicago.

La militante Julie Contreras, qui travaille avec un groupe qui gère des refuges pour enfants sans papiers à la frontière sud, organise des manifestations contre la désignation de l’école pour l’ancien président et la première dame, affirmant que le président Obama n’a pas tenu ses promesses d’aider la communauté immigrée. .

«Depuis le moment où Barack Obama est devenu président jusqu’à 2017, date de son départ, il est aujourd’hui toujours le président le plus haut placé avec des déportations dans notre pays», a déclaré Contreras, selon ABC 7. «Nous pensons que Barack Obama nous a rendu un mauvais service. Il nous a refusés et il n’a pas arrêté les expulsions, comme il l’avait promis.

«Si vous supprimez le nom de Thomas Jefferson – un oppresseur – le nom d’Obama est un autre oppresseur et nos familles ne veulent pas voir ce nom», a déclaré Contreras.

Les membres de la communauté latino-américaine ont manifesté devant les portes de la réunion mardi.

Le président du conseil scolaire, Brandon Ewing, a déclaré que même s’il ne s’oppose pas personnellement à l’utilisation du nom d’Obamas, il doit «être conscient des préoccupations».

Selon le rapport, bien qu’une décision finale sur le nom n’ait pas été prise, d’autres participants à la réunion ont soutenu un autre finaliste en lice pour renommer l’école, le regretté membre du Congrès et icône des droits civiques John Lewis.

