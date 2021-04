Ne nourrissez pas les cerfs, avertissent les responsables de la faune – .

Si vous vivez dans une zone rurale ou même à la périphérie d’une ville où une plus grande variété d’animaux sauvages peut se frayer un chemin dans votre cour, vous pourriez trouver tentant de les nourrir. Les petits mammifères comme les écureuils et les lapins vont trouver leur chemin vers votre propriété, que cela vous plaise ou non, mais les plus gros animaux comme les cerfs ne reviendront souvent avec régularité que s’il y a une source de nourriture, et en tant qu’être humain, vous pouvez choisir si ou de ne pas fournir cette nourriture. Les responsables de la faune vous supplient de ne pas le faire, et ils ont une très bonne raison.

La Division des ressources fauniques de l’Utah a récemment lancé une alerte publique concernant l’alimentation des animaux sauvages comme les cerfs, mais c’est un bon conseil quel que soit l’état dans lequel vous vivez. L’agence cible superficiellement l’alimentation des cerfs en raison des pics de maladie débilitante chronique qui ont surgi dans diverses régions des États-Unis. La maladie peut se propager d’animal à animal via les déchets ou même la salive, et c’est une condamnation à mort pour tout animal qui l’attrape.

La maladie débilitante chronique (MDC) est une maladie qui affecte le cerveau, provoquant une accumulation de protéines mortelles qui entraîne une détérioration lente de l’animal. Les animaux peuvent sembler désorientés ou confus, et éventuellement perdre le contrôle de leur corps, entraînant la mort. Les animaux infectés libèrent des prions, qui sont des protéines infectieuses qui peuvent être transmises par les déchets et la salive, ainsi que par la consommation de certaines parties de l’animal.

«Ces prions sont très résistants à la dégradation chimique et environnementale, et une fois que l’environnement est contaminé par des prions provenant de la perte de cerfs ou de carcasses infectées, il peut être une source d’infection pendant des années», explique DWR de l’Utah.

Nourrir les animaux régulièrement peut les amener à revenir souvent, et les cerfs qui peuvent être infectés peuvent propager leur infection à d’autres qui se rassemblent autour de la même source de nourriture. Si un animal infecté mange à partir d’une source de nourriture artificielle et que d’autres suivent, ils peuvent également être infectés, et ces animaux pourraient alors propager la maladie à d’autres et, eh bien, vous voyez où cela va.

De plus, nourrir les cerfs avec de la nourriture qu’ils ne mangeraient généralement pas peut en fait les faire mourir de faim. Les cerfs sont construits pour digérer les aliments à feuilles et l’herbe, et leur donner d’autres types d’aliments qu’ils ne peuvent pas digérer facilement peut faire en sorte que leur estomac reste plein mais ne fournit pas réellement à l’animal les nutriments dont il a besoin pour survivre. Il pourrait en fait mourir de faim tout en ayant encore de la nourriture dans son estomac.

Certains États, comme l’Utah, ont adopté des lois interdisant l’utilisation d’aliments pour animaux comme méthode d’appâtage des cerfs dans le but de les chasser. Vous voudrez vérifier avec vos propres lois locales pour voir où en est votre état et votre comté sur la question, mais quoi qu’il en soit, il est préférable d’éviter de nourrir de grands mammifères sauvages. Vous pourriez leur sauver la vie.

