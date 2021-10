Ne pariez pas votre dernier dollar sur Ethereum, mais considérez-le comme un achat

Jusqu’à présent en octobre, Ethereum (CCC :ETH-USD) et son homologue plus grand Bitcoin (CCC :BTC-USD) ont connu de solides rebonds de prix. Après de fortes baisses fin septembre, en raison de l’interdiction de la cryptographie en Chine, les investisseurs ont « acheté la baisse » avec les deux noms.

Cependant, cela n’a pas été le cas pour les alt-coins. Par exemple, Cardano (CCC :ADA-USD) se négocie actuellement de manière latérale, car les commerçants qui l’ont acheté avant ses mises à niveau Alonzo semblent toujours en tirer profit.

Pourquoi les pièces établies ont-elles surpassé les pièces alternatives ces derniers temps ? Cela peut avoir quelque chose à voir avec les entrées institutionnelles.

On peut se demander laquelle des deux pièces établies est actuellement préférée par la soi-disant « argent intelligent ». Il y a quelques semaines, il semblait qu’Ether (le nom de la pièce elle-même) devenait plus populaire au détriment de BTC. Mais des commentaires plus récents suggèrent le contraire. Néanmoins, peu importe lequel des deux est le plus populaire dans l’immédiat. La clé à emporter ? Les investisseurs institutionnels, préoccupés par l’inflation et un marché boursier toujours cher, se tournent vers les pièces établies comme une alternative solide.

En termes simples, cela augure bien pour les deux noms. Alors que la classe d’actifs crypto gagne en légitimité et que les professionnels de l’investissement investissent plus de capitaux ? Gardez à l’esprit l’incertitude qui entoure encore une éventuelle réglementation américaine. Mais considérez toute faiblesse comme un moment privilégié pour entrer/ajouter à une position.

Ethereum et le pivot continu de Smart Money dans la crypto

Qu’est-ce qui suscite un intérêt accru pour les cryptos établies comme BTC et ETH ? Dans le cas de Bitcoin, le principal moteur est probablement la justification que j’ai décrite ci-dessus. Encore une fois, comme couverture contre l’inflation et comme alternative aux actions.

Mais dans le cas d’Ethereum, son catalyseur d’utilisation accrue est probablement ce qui alimente un plus grand intérêt pour l’« argent intelligent ». C’est-à-dire qu’avec ses mises à niveau hard fork le mois dernier et ses plans pour passer de l’exécution sur preuve de travail (PoW) à l’exécution sur preuve d’enjeu (PoS), Ethereum semble prêt à rester le meilleur chien dans le monde de la finance décentralisée (DeFi) À son tour, cela permet à Ethereum d’empêcher des noms prometteurs comme Cardano de gagner autant de terrain.

Et comme il maintient son avance DeFi, et que DeFi devient plus largement utilisé ? Ethereum cimentera sa légitimité. Avec le temps, cela attirera davantage de flux institutionnels et le prix de ce jeton augmentera progressivement. Tout d’abord, à des prix supérieurs à son dernier record historique (4 362,35 $). Ensuite, éventuellement, à des prix supérieurs à 10 000 $.

Ethereum peut avoir cette tendance de son côté. Cependant, il existe toujours le risque que davantage de réglementation aux États-Unis limite le potentiel de la blockchain à «perturber» le système financier traditionnel. Bref, la prudence reste de mise.

Ne négligez pas le risque de la réglementation américaine

Il n’a pas fallu longtemps pour que Bitcoin et Ethereum se remettent de la vente du mois dernier causée par l’interdiction de la cryptographie en Chine. Dans l’état actuel des choses, les investisseurs l’ont fondamentalement ignoré, le considérant comme négatif, mais pas comme quelque chose qui signifie « game over » pour les crypto-monnaies. Avec cette évolution, la réaction du marché pourrait être au rendez-vous.

Cependant, il peut y avoir un développement similaire en jeu. Quelque chose que le marché n’a pas pris trop au sérieux jusqu’à présent. Je parle de la réglementation rampante des agences gouvernementales américaines, telles que la Securities and Exchange Commission (SEC). Bien sûr, une réglementation américaine accrue de la cryptographie peut être considérée comme une bonne chose plus qu’une mauvaise chose. En fait, beaucoup le voient comme quelque chose qui pourrait booster la crypto plutôt que de la couler. Cependant, comme je l’ai déjà dit, et si une réglementation accrue faisait autre chose, comme réduire sa popularité ?

Prenez, par exemple, l’affirmation par la SEC de sa juridiction sur les produits DeFi. Être obligé de se conformer aux réglementations de la SEC, rédigées pour la première fois il y a près d’un siècle, pourrait réduire l’attrait de l’appel de DeFi. En d’autres termes, s’il offre des avantages similaires à ceux des produits d’investissement traditionnels, pourquoi s’embêter avec sa plus grande complexité ?

Cela dit, le risque d’une « répression des cryptos » à la chinoise en Amérique peut être exagéré. Exemple concret : les dernières remarques de la Fed à ce sujet. Le président de la Fed, Jerome Powell, est récemment revenu sur une déclaration antérieure selon laquelle il impliquait qu’un «dollar numérique» soutenu par la Fed rendrait la crypto redondant. La banque centrale semble également sur le point de lancer ledit « dollar numérique ».

Le verdict sur Ethereum: toujours un achat, ne vous laissez pas emporter

Il est encourageant de constater à quelle vitesse l’ETH est revenu dans la bonne direction. Alors qu’il se vendait d’abord en fonction du marché, son prix évolue à nouveau comme un actif alternatif : avec une corrélation plus faible avec les actions.

La voie vers des prix plus élevés reste claire pour Ethereum, grâce à la fois à une utilisation accrue et à des entrées institutionnelles accrues. Cela indique qu’il faut l’acheter en cas de repli. Ne vous déchaînez pas et mettez trop de votre portefeuille dans Ethereum et d’autres cryptos. Malgré le fait que le marché rejette la réglementation comme une menace, cela pourrait encore freiner l’attrait de la crypto.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur d’autres titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.