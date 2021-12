La pop star Rick Astley est bien connue pour sa chanson à succès « Never Gonna Give You Up », et cette année, il utilise à nouveau la chanson de renommée mondiale comme pierre angulaire de son partenariat avec Frito-Lay. Il s’agit de la deuxième sortie de la campagne et du concours « Never Gonna Give It Up », et Astley a expliqué en exclusivité à PopCulture.com l’idée derrière la promotion du Nouvel An. Il a expliqué que, parfois, « ne pas abandonner quelque chose » est une meilleure option que de se priver d’aliments et de collations délicieux pour le plaisir de changer.

« Quand nous parlons toujours de choses et de résolutions pour le réveillon du Nouvel An et d’abandonner les choses … et il y a un jeu de mots là-bas, croyez-moi, » ne vous abandonnera jamais « », a plaisanté Astley, ajoutant ensuite: « Je pense en quelque sorte que c’est une chose assez négative. » Le chanteur a poursuivi: « Et pour être honnête, quand je repense au nombre de fois où j’ai dit le soir du Nouvel An, ‘Je ne vais pas faire ça l’année prochaine. Je ne vais pas manger ça, je ne vais pas boire ça, je ne vais pas me comporter comme ça. Oui, les gens recherchent quelque chose à essayer d’améliorer l’année prochaine ou d’améliorer leur vie ou ce que vous avez. Et donc ne pas abandonner quelque chose, je pense qu’il est préférable d’y renoncer, mais cela doit être la bonne chose, évidemment. «

Astley a poursuivi en disant: « Je pense que tout le monde, le monde est maintenant beaucoup plus soucieux de la nourriture, de la boisson, de tout. Bien sûr, nous le sommes, et nous devrions donc l’être. Mais je pense aussi que vous pouvez prendre cela à un point où il commence en fait à avoir une réaction contre vous presque. » Le chanteur a ajouté: « Parce que vous êtes tellement dans ce moule du genre: » Oh, je ne peux pas avoir ceci, je ne peux pas avoir cela, je ne peux pas avoir l’autre. » Vous pouvez, vous pouvez. Il suffit de le faire avec modération et de choisir ses moments. »

Astley a expliqué que lui et sa femme « ont beaucoup discuté de nourriture, pour être honnête, récemment », car eux et le reste du « monde [have] été beaucoup plus à la maison » pendant la pandémie de Covid. « Je pense, encore une fois, que vous devenez un peu plus conscient de ce que vous mangez parce que la moitié du temps vous le faites, a-t-il déclaré, ajoutant plus tard: « Je pense que nous sommes juste un peu plus conscient de cela en ce moment. »

Le concours « Never Gonna Give It Up » débutera le 27 décembre et offre à 18 personnes la possibilité de gagner 1 000 $ chacune. Tout ce que les candidats en herbe ont à faire pour rejoindre la compétition, c’est de se rendre sur Never Gonna Give It Up.com et de partager leur résolution « Never Gonna Give It Up » pour 2022. Les fans peuvent également participer au défi RickTok sur TikTok, où ils font un duo d’eux-mêmes chantant et dansant avec Astley lui-même.