“Ne pas battre les États-Unis n’enlève rien à tout ce qui a été fait ces années-là”

08/03/2021

Le pivot espagnol Pau Gasol, qui a annoncé sa retraite de l’équipe nationale après la défaite 81-95 contre les États-Unis en quarts de finale de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 a déclaré que la défaite “n’enlève rien à tout ce qui a été fait pendant ces années” par l’équipe espagnole

“C’est un moment, quel que soit le résultat, spécial, car c’est le dernier match avec cette grande équipe. C’est dommage de ne pas avoir pu gagner ces quarts, de ne pas avoir pu battre les États-Unis, mais cela n’enlève rien à tout ce que nous avons fait depuis tant d’années », a expliqué Pau Gasol dans la zone mixte de la Saitama Super Arena.

L’aîné des frères Gasol – son frère Marc a également annoncé sa retraite de l’équipe nationale – a déclaré qu’il aimerait “gagner tous les championnats et avoir toutes les médailles” mais que “ça ne marche pas comme ça”.

“Très fier de l’équipe, reconnaissant d’être ici, pour moi de rejouer après ce qui s’est passé était déjà un grand succès, et nous aurons le temps de regarder en arrière et de digérer. En ce moment, bien sûr, douloureux de la défaite. J’ai aimé que cela équipe a battu les Etats-Unis car cela aurait été extraordinaire. Nous n’avons pas eu la chance dans la compétition qu’il faut parfois pour pouvoir avancer, mais reconnaissants », a-t-il ajouté.

Plus tard, il a expliqué qu’il n’avait pas encore décidé si ce serait la dernière rencontre de sa carrière professionnelle. “C’était mon dernier match avec l’équipe nationale, maintenant je dois décider, digérer, parler avec ma famille si je dois continuer à jouer ou dois-je passer à différents défis”, a-t-il déclaré.

Pau Gasol a déclaré que “bien sûr, cela en valait la peine” pour se remettre des blessures au pied gauche qui l’ont obligé à rester debout sans compétition pendant deux ans.

“Cela a été beaucoup de travail, juste beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d’incertitudes, mais en même temps cela a valu beaucoup, depuis le jour où j’ai pu faire mes débuts avec le Barça en Euroligue et terminer la saison à un très haut niveau et jusqu’à ce mois et demi que nous avons été avec l’équipe nationale, je ne peux pas être plus fier et heureux, quel que soit le résultat “, a-t-il déclaré.

Concernant ce dernier match, dans lequel il a joué 6,17 minutes et n’a pas pu marquer, bien qu’il ait eu trois rebonds, il a dit qu’il est “compétitif” et aimerait “être sur le terrain pendant 40 minutes” pour apporter les choses qu’il est. “habitude de faire.”.

“Aujourd’hui, je crois que ce que les États-Unis ont fait, c’est de changer l’identité de notre jeu et les rotations, cela nous a fait sortir de notre jeu. Cela ne pouvait pas être, mais je voulais gagner tel qu’il était, je m’en fiche pour jouer 1 sur 50, mettre 2 sur 45, l’important était de gagner”, a-t-il reconnu.

Pau Gasol a déclaré que son avenir était d'”essayer de se déconnecter” et d’être avec sa famille, et a réfléchi au processus de récupération qui l’a conduit à pouvoir disputer ses cinquièmes Jeux olympiques à l’âge de 41 ans.

“Cela montre que vous pouvez surmonter presque tout si vous y mettez votre esprit et votre cœur. Je pense qu’avec une double fracture, à 41 ans, le fait que j’allais pouvoir jouer, concourir, à Barcelone où j’ai commencé et avec mon équipe nationale à mes cinquièmes Jeux, c’est déjà un grand succès », a-t-il conclu.