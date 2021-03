Ne pas diluer les choses: si les prix ne sont pas corrects, la pénurie d’eau ne peut pas être combattue

Tant que cela ne sera pas réglé, la crise de l’eau en Inde continuera de s’aggraver. (Image représentative)

Le Premier ministre Narendra Modi a bien fait de lancer, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le projet « Catch the Rain » car, dans les années à venir, la pénurie d’eau s’aggravera, comme l’a souligné un récent rapport Down to Earth. Au cours des 15 dernières années, environ 29 milliards de mètres cubes de potentiel de conservation de l’eau ont été créés dans le cadre du MGNREGA. Au niveau macro, comme NITI Aayog l’a souligné il y a quelques années, le stress hydrique pourrait réduire d’environ 6% la croissance potentielle de l’Inde d’ici 2030.

Le nœud du problème est que, comme Kotak Institutional Equities l’a souligné il y a cinq ans, alors que l’Inde reçoit environ 2600 milliards de mètres cubes de pluie et de fonte des neiges même une mauvaise année, la capacité de stockage du pays est probablement un dixième de cela. Naturellement, toute solution au problème de pénurie d’eau dans le pays doit prendre en compte une capacité de stockage accrue; La disponibilité en eau par habitant de l’Inde est passée de 5 178 mètres cubes par jour en 1951 à 1 544 en 2011 et devrait tomber à 1140 d’ici 2050.

C’est là que, comme l’a souligné le professeur Icrier Ashok Gulati dans ce journal, il est essentiel de bien mettre en place la stratégie d’irrigation de l’Inde car, en l’occurrence, environ 80% de l’eau disponible en Inde est destinée aux exploitations agricoles. Et, de cela, 60% sont utilisés uniquement pour le riz et la canne à sucre qui ne représentent que 24% de la superficie brute de culture du pays. L’Inde doit donc passer de la productivité des terres à la productivité de l’eau pour les décisions d’ensemencement.

Alors que le Bihar n’a besoin que de 799 litres pour produire un kg de sucre, le Maharashtra, un État majeur de la culture de la canne à sucre, a besoin de 2,7 fois plus d’eau. Dans le cas du paddy, le Pendjab a la productivité la plus élevée du pays en ce qui concerne la quantité de récolte cultivée par acre de terre, mais lorsque le même exercice est fait pour l’eau, le Pendjab est le pire; Alors, dans une période de pénurie d’eau croissante, l’Inde veut-elle maximiser le rendement par acre ou minimiser l’utilisation de l’eau?

Comme Gulati l’a souligné dans ce journal plus tôt cette semaine, outre la question de la culture de cultures comme le sucre et le riz dans les États qui utilisent l’eau le plus efficacement, l’irrigation goutte à goutte devrait également être utilisée. Un projet pilote a révélé que s’il faut 3 065 litres d’eau pour produire un kg de riz avec l’irrigation par inondation traditionnelle, ce volume peut être réduit à seulement 842 litres par irrigation goutte à goutte.

Des technologies telles que le riz semencier direct (DSR) et le système d’intensification du riz (SRI) peuvent également économiser de 25 à 30% d’eau par rapport à l’irrigation par inondation traditionnelle. Pourtant, tant que l’eau est gratuite – et l’électricité est presque gratuite – les agriculteurs ne verront pas la nécessité de conserver l’eau; et jusqu’à ce que le gouvernement continue d’acheter des récoltes au MSP dans quelques États, même si elles ne sont pas adaptées à la récolte, les agriculteurs continueront de les cultiver. Tant que cela ne sera pas réglé, la crise de l’eau en Inde continuera de s’aggraver.

