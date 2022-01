Ne pas éclipser la mariée : étiquette correcte pour les tenues d’invités de mariage

Voudriez-vous qu’un invité porte une telle robe à votre mariage ? (Photo : ./@laurenperez)

En novembre, Kendall Jenner a fait sensation sur les réseaux sociaux alors qu’elle assistait au mariage de l’un de ses amis les plus proches.

Le mannequin et star de télé-réalité était demoiselle d’honneur pour les noces de l’entrepreneur Lauren Perez en Floride et portait initialement une robe en satin bleu aux côtés de la mannequin Bella Hadid.

Cependant, pour la réception, Kendall s’est transformée en une audacieuse robe noire découpée du créateur Mônot, qui présentait des moments peekaboo sur le décolleté et le ventre.

Lorsque la jeune femme de 26 ans a partagé des photos de la robe longue sur son Instagram, Internet a réagi viscéralement à son choix de tenue.

« Totalement dégoûtant pour un mariage ! Malheur », a écrit un utilisateur de Twitter.

« C’est tellement ringard, j’ai l’impression qu’elle voulait plus d’attention que la mariée », a déclaré un autre.

Dans des images récentes partagées sur Instagram par Lauren Perez le jour de son mariage, il semble que Kendall ait rompu son silence sur la controverse entourant le « look ».

Répondant aux trolls critiquant son choix de tenue, Kendall a écrit: ‘@laurenperez obvi a également demandé votre approbation à l’avance. Nous adorons un mariage sur la plage.

La mariée a ajouté: « Elle était magnifique et j’ai adoré ça. »

L’affaire de la robe a maintenant provoqué un débat sur l’étiquette correcte du mariage.

Des questions sur les choix vestimentaires et les autorisations de la mariée circulent dans la sphère des médias sociaux, nous avons donc pensé qu’il était préférable de demander des conseils aux experts sur la façon de naviguer le grand jour.

Premièrement, la planificatrice de mariage Illy Elizabeth dit que la notion de « éclipser la mariée » est une idée ancienne.

« C’est un concept dépassé », explique-t-elle. «Au cours de toutes mes années d’expérience, je n’ai jamais vu une mariée être éclipsée.

« Une bonne étiquette permet à la mariée d’avoir sa journée et ce qui est vraiment important à retenir le jour du mariage, c’est qu’il s’agit de l’amour du couple et de leur amour pour les personnes dans la pièce. »

Pourtant, Illy note que les demoiselles d’honneur peuvent parfois causer du stress par inadvertance.

« Cela peut arriver lorsqu’une demoiselle d’honneur pense qu’elle aide en interférant avec la planification de l’événement », dit-elle.

« C’est parce qu’ils ne sont pas habitués à ce qui se passe dans les coulisses. La demoiselle d’honneur cause alors du stress à la mariée en lui faisant savoir ce qui ne va pas alors qu’elles ne le sont pas du tout. Cependant, c’est juste que la demoiselle d’honneur n’est pas au courant de ce qui se passe réellement.

En matière de mode, Illy préfère l’idée qu’il n’y a pas de règles mais elle conseille aux invités de garder certains protocoles en tête et d’informer la mariée de votre choix.

« Ne pas porter de blanc pour un mariage est également une autre étiquette qui est devenue obsolète, avec plus d’invités portant du blanc pour les mariages », note-t-elle.

« Mais généralement, un invité vérifiera pour s’assurer que la mariée est satisfaite de ce choix et n’oubliez pas, si vous portez du blanc, de vous en tenir à des robes plus courtes plutôt que longues en tant qu’invité de mariage afin qu’il n’y ait pas de confusion. »

Règle non écrite

En revanche, Liz Taylor, organisatrice de mariages de luxe et de célébrités, estime qu’il existe une règle non écrite selon laquelle les tenues des invités doivent être respectueuses de la mariée.

« Les invités ne devraient jamais essayer d’éclipser la mariée », prévient-elle. «Si vous avez le privilège d’être invité à assister à un mariage, il est de votre responsabilité de vous habiller dans un style et une couleur appropriés.

« Les invités qui tentent d’éclipser la mariée sont rares, mais cela arrive. J’ai eu une fois une mère de la mariée qui voulait porter du blanc au jour le jour, et l’a effectivement fait, qui a eu la mariée en larmes. Elle était dévastée.

Au sein des mariages, Liz dit qu’il est essentiel d’avoir des conversations ouvertes avec la mariée pour éviter les frictions.

« Je préfère que les couples organisent une belle occasion de parler de ce que tout le monde porte », conseille-t-elle. «Faites cela autour d’un cocktail ou d’un thé de l’après-midi avec les parents des mariés, et en particulier pour la fête de mariage.

« Permettez-leur de choisir les styles et les couleurs qui leur conviennent le mieux, mais demandez-leur s’ils s’abstiennent de certains styles ou couleurs que vous ne voulez pas. La plupart respectent cela.

Codes vestimentaire

Pendant ce temps, pour les invités, Liz exhorte à faire preuve de bon sens.

« Le bon sens doit prévaloir, dit-elle. « Un code vestimentaire simple sur l’invitation devrait guider l’ensemble – cravate noire, tenue de soirée, décontractée – ces exemples sont un bon indicateur ! »

L’organisatrice de mariage et célébrante Amanda Wheal est d’accord.

« Un code vestimentaire est vraiment utile et doit être suivi », dit-elle. «Il y a cependant quelques règles générales. Alors oui, ce n’est certainement pas une bonne idée de ne pas éclipser la mariée.

« L’attention devrait appartenir à l’heureux couple, et après tout, c’est leur jour. Il est conseillé de ne pas porter de blanc ou quoi que ce soit de trop révélateur, alors essayez de ne pas porter quelque chose de trop transparent. Les mariages sont souvent des affaires de famille, alors essayez de ne pas être trop audacieux.

Malgré cela, Amanda conseille aux invités de ne pas trop paniquer à propos du mariage #ootds – la mariée a beaucoup plus de choses urgentes à craindre.

« En tant que célébrant de mariage, les couples me posent souvent des questions sur l’étiquette du mariage, mais rarement sur leurs invités », explique-t-elle.

« Je pense que les mariées ont beaucoup d’autres préoccupations que d’être éclipsées par leurs invités. »

