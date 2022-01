Ne pas lier Aadhaar et ID d’électeur

« C’est le marécage de l’inconstitutionnalité, et de l’imprudence, dans lequel l’ECI et l’électeur seront jetés si cette liaison se déroule comme proposé.

Par Usha Ramanathan

Le lien entre la base de données des électeurs et la base de données UID doit déconcerter quiconque a observé la progression du projet UID. Il a été en proie à l’exclusion, à la fraude, aux fuites, aux défaillances biométriques, aux obstacles insurmontables à la mise à jour des informations de la base de données et à la « mort civile ». Les tentatives de lier l’identification de l’électeur à l’UID à Pondichéry et Telangana ont révélé la manipulation et la suppression des électeurs. En outre, il y a lieu de s’inquiéter de la qualité des données dans la base de données de l’UID. Pour expliquer : En 2009, l’UIDAI a mis en place deux commissions : la Commission des normes démographiques (DSC) pour proposer les informations personnelles à collecter lors de l’inscription, et l’autre sur l’adoption de la biométrie.

S’appuyant sur la recommandation du DSC, l’UIDAI a réduit les informations au nom, à la date de naissance, au sexe et à l’adresse, rendant facultative la saisie du nom des parents, de l’adresse e-mail et du numéro de téléphone portable. Le comité de biométrie a signalé que les empreintes digitales à elles seules pourraient ne pas suffire pour la déduplication et, sur l’insistance de l’UIDAI, a prudemment déclaré que l’iris pourrait être adopté comme deuxième biométrie, mais après avoir étudié si cela fonctionnerait.

La mise en garde est restée lettre morte et l’iris a été pris en compte même si l’UIDAI a franchement admis qu’« il manque une étude solide qui documente la précision réalisable sur la démographie indienne… En fait, nous n’avons pu trouver aucune étude crédible évaluant la précision réalisable. dans aucun des pays en développement… L’évaluation de la « qualité » des données dactyloscopiques n’est pas suffisante pour comprendre pleinement la précision de déduplication réalisable.

« En janvier 2011, le comité TAG-UP présidé par Nandan Nilekani, alors président de l’UIDAI, a expliqué qu’il savait que la base de données de l’UIDAI était vouée à contenir des erreurs. « Comme le dit le proverbe, « poubelle entrante, poubelle sortante : un système informatique n’est aussi bon que les données qu’il consomme », lit-on dans le rapport. « La conception du système devrait avoir un mécanisme d’auto-nettoyage. Par exemple, l’UIDAI propose d’authentifier l’identité d’un résident sur la base des données qu’il a fournies lors de l’inscription. Le système est autonettoyant, car il est dans l’intérêt du résident de s’assurer que le système dispose de données correctes, faute de quoi il ne peut pas authentifier sa propre identité.

La Commission électorale de l’Inde (ECI) fournit une étude en revanche. Lorsque l’UIDAI laisse l’inscription aux opérateurs privés qui sont payés pour chaque inscription réussie, l’ECI engage du personnel à contacter les gens et à vérifier leurs informations avant de délivrer une carte électorale. Contrairement à l’identifiant de l’électeur, la « lettre » qui communique le numéro UID à l’individu, et qui est maintenant présentée comme la « carte Aadhaar » est sans même la signature d’un fonctionnaire sous l’autorité duquel le numéro est délivré. Lorsque l’ECI procède à une mise à jour périodique des listes électorales, y compris la suppression des noms lorsqu’une personne a cessé d’être à une adresse, l’UIDAI ne s’est donné aucun rôle pour assurer l’exactitude des données. Il n’y a aucun signe que la base de données UID a été auditée.

L’ECI va-t-elle sérieusement permettre que sa base de données électorale soit liée à une base de données aussi profondément problématique ? À la racine du problème de la liaison des bases de données UID et d’identification des électeurs se trouve une question constitutionnelle située à l’article 324 de la Constitution. Cet article ne laisse aucun doute sur le fait que l’ICE est constituée comme une entité indépendante du gouvernement. Le mandat des commissaires électoraux ne peut être réduit que par destitution. Le gouvernement est tenu de fournir les ressources dont l’ICE a besoin pour la conduite des élections.

L’ICE impose un code de conduite aux partis. Sa circonscription est l’électeur, et sa tâche est d’assurer un scrutin secret et des élections libres et équitables. L’UIDAI, quant à elle, est sous le contrôle du gouvernement de l’Union. L’article 50 de la loi Aadhaar de 2016 précise ceci : l’UIDAI « sera lié par les directives sur les questions de politique que le gouvernement de l’Union peut lui donner par écrit de temps à autre ». Et « la décision du gouvernement central, qu’il s’agisse d’une question de politique ou non, sera définitive ». L’article 48 donne au gouvernement de l’Union le pouvoir de « remplacer (UIDAI) pour une période n’excédant pas six mois » lorsqu’il est « d’avis » que, entre autres raisons, « l’UIDAI a constamment manqué à l’obligation de se conformer à toute directive donnée par le gouvernement central….

« Alors que le Centre détient ces pouvoirs sur l’UIDAI et la base de données UID, le projet de loi sur la protection des données (DPB) prévoit une exception pour le Centre ; et l’UIDAI a dit au Comité permanent sur le DPB qu’eux aussi devraient être exemptés des dispositions de la loi. Dans l’intervalle, lors du Conclave Aadhaar 2.0 qui s’est tenu du 23 au 25 novembre 2021, les orateurs se sont succédés pour exprimer leur indignation que l’UIDAI ait été « appropriée par le gouvernement ». C’était une structure conçue pour « booster l’économie numérique » mais « était devenue captive du gouvernement ».

L’écrivain travaille sur la jurisprudence du droit, de la pauvreté et des droits

