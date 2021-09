Ne pas signer d’attaquant ” coûtera à Man City le titre de Premier League “, déclare Tony Cascarino alors que Pep Guardiola et Harry Kane ruent une occasion manquée

in

Pep Guardiola peut regretter sa décision de ne pas signer d’attaquant pendant la fenêtre de transfert et cela « coûtera » le titre à Manchester City.

C’est selon Tony Cascarino de talkSPORT, après avoir regardé avec surprise les champions en titre se débattre pour un match nul 0-0 à domicile avec Southampton.

Malgré les dépenses de 100 millions de livres sterling pour Grealish, Guardiola cherchait toujours un attaquant

City n’avait d’yeux que sur le leader de Tottenham Hotspur, Harry Kane, mais après avoir échoué à s’entendre sur des honoraires avec le président Daniel Levy, Guardiola a décidé de ne pas chercher ailleurs pour renforcer son attaque.

Bien qu’il n’ait pas obtenu le numéro neuf qu’il recherchait, le club était toujours actif sur le marché des transferts et a battu le record de transfert britannique pour signer l’ancien capitaine d’Aston Villa Jack Grealish.

Gabriel Jesus est le seul attaquant senior reconnu de Guardiola cette saison et, même alors, il a été utilisé à droite dans le cadre d’une attaque à trois, optant pour que d’autres joueurs mènent la ligne dans une formation de faux neuf.

Leur équipe est toujours remplie de qualité de classe mondiale et il serait naïf de dire qu’ils ne peuvent pas défendre leur couronne après un mauvais résultat – d’autant plus qu’ils ont déjà battu Arsenal et Norwich 5-0 cette saison.

Mais ils n’ont réussi qu’un seul tir cadré contre les Saints, tandis que Kane se bat lui-même pour marquer des buts n’ayant pas encore marqué en Premier League cette saison après son échec de sortie estivale.

Et, s’adressant à talkSPORT, Tony Cascarino pense que le fait de ne pas décrocher un avant-centre de haut niveau cet été “coûtera le titre à City”.

.

Kane a peut-être fait la différence pour City contre Southampton, mais a plutôt été un spectateur de la défaite 3-0 des Spurs contre Chelsea

“Nous ne pouvons vraiment porter ce jugement qu’à la fin de la saison, mais j’ai toujours dit que si vous étiez prêt à payer 100 millions de livres sterling et un peu plus pour Harry Kane, vous vouliez certainement un attaquant”, a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea. sur le petit-déjeuner sportif du week-end.

«Vous pensez en avoir besoin, car vous avez fait une offre pour un attaquant qui n’a pas dépassé la ligne.

“Le fait que vous n’ayez pas eu cet attaquant, maintenant” ce n’est pas un problème “, mais c’était un problème.

«Pep a reconnu qu’il avait besoin d’un avant-centre d’un certain type et je pense qu’à la fin de la saison, cela coûtera le titre à City.

Guardiola a été frustré après le match nul 0-0 de City contre les Saints

“Je pense qu’il y aura des matchs où un certain type d’attaquant qui peut vous sortir du pétrin, qui peut faire des choses que tous vos joueurs techniquement brillants ne peuvent pas faire, c’est quelque chose d’assez basique qui vous permet de faire la différence dans un certain type de jeu.

“Hier [Saturday] était l’un des exemples qui, je pense, vont se produire plusieurs fois au cours de la saison.

“Je pense que ça va faire du mal à City.”

Le tirage au sort frustrant des Champions à domicile contre les hommes de Ralph Hasenhuttl incarnait leur besoin d’un attaquant.

Avec un affrontement alléchant contre l’un de leurs rivaux pour le titre Chelsea ce week-end, il sera intéressant de voir si ce match nul et vierge était un flash dans la casserole ou un autre indicateur de leur manque de force en haut du terrain et dans la course au titre en général. .

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici