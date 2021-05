Ne pas suivre ces 7 points rendra la réclamation Covid-19 difficile pour vous

Image de représentation / Pixabay

Les décès inattendus de Covid-19 ont dévasté des familles à travers le pays. Pas seulement émotionnellement, Covid a également détruit des familles financièrement. Dans des moments comme ceux-ci, une couverture d’assurance contre Covid-19 peut offrir un répit. Mais même dans ce cas, faire une réclamation Covid-19 peut ne pas être facile, compte tenu des détails techniques et de la complexité du processus de réclamation d’assurance. Il y a certains points qui doivent être pris en compte avant de faire une réclamation Covid-19. Regarde:

1. Essayez de choisir Network / Empaneled Hospital au lieu de demander un remboursement

Selon Ankit Agrawal, PDG et co-fondateur, InsuranceDekho, se rendre dans un hôpital panélisé aide à faciliter le processus car dans ce cas, le service d’assistance dédié aux assurances / TPA de l’hôpital soulève une demande de règlement sans numéraire auprès de la compagnie d’assurance, ce qui aide également à résoudre de nombreux documents. et d’autres écarts sur et là seulement. Les clients doivent éviter de se rendre dans un hôpital non répertorié / sur liste noire.

Dans le cas où l’assuré choisit de se prévaloir des services d’un hôpital hors réseau, une approbation préalable doit être obtenue de l’assureur en soumettant les informations (rapport de test, médicament prescrit, coût du consultant, frais de soins infirmiers, coût de l’oxygène, nébuliseur, etc.), Agrawal a suggéré.

Conformément aux directives du gouvernement, un certain montant ne peut être réclamé que pour les patients covid et les hôpitaux ne peuvent pas facturer le même montant.

2. Ligne continue de traitement

Pour la réclamation Covid, il doit y avoir une ligne de traitement continue avec un suivi quotidien pendant toute la durée du traitement de soins à domicile. Le document doit être signé par le médecin, a déclaré Agrawal à FE Online.

3. Délai d’attente

Le client doit être conscient de la période d’attente, le cas échéant, qui est généralement de 15 jours pour les politiques de protection Covid. La compagnie d’assurance décline toute responsabilité en cas de maladie pendant cette période.

4. Aucune réclamation relative aux dépenses engagées sur avis verbal

Agrawal a déclaré que les dépenses engagées contre un avis verbal donné par le médecin ne seront pas prises en compte (par exemple, une téléconsultation sans ordonnance qui conseille le repos au lit et des tests de routine comme la CBC, l’urine ou le contrôle de santé de routine) .Cela peut également être classé comme un traitement non prouvé.

5. Traitement en dehors de l’Inde

En outre, aucune réclamation ne peut être faite sur le diagnostic / traitement en dehors des limites géographiques de l’Inde.

6. Coûts à couvrir

Le coût de deux tests covid maximum selon les tarifs approuvés par le gouvernement sera payé. Le deuxième test doit être étayé par la prescription. Le coût du kit EPI jusqu’à 1500 par jour n’est payable que si une infirmière qualifiée est embauchée par l’assuré sous réserve de l’avis du médecin.

7. Isolement du domicile pendant les conditions covid:

«L’allégation ici est également accompagnée d’une condition soulignée selon laquelle le client ne peut rechercher une demande d’isolement à domicile que si le médecin a prescrit la même chose que le patient, dans certaines conditions, a le plan d’isolement à domicile suivant. Il existe 3 autres conditions liées à l’état du patient – saturation en oxygène, niveau de température et autres conditions associées du patient en fonction des règlements du gouvernement. Les compagnies d’assurance sont confrontées au fait que les clients testés positifs s’auto-isolent et optent pour des réclamations d’assurance, ce qui entraîne leur propre insatisfaction et davantage de chaos », a déclaré Agrawal.

