Ne payez pas 59 $ pour une télécommande Siri

Apple a finalement sorti un nouveau modèle Apple TV plus tôt cette année, et il a la seule fonctionnalité que nous attendions tous : une nouvelle télécommande Siri qui ne pue pas. Mais attendez, il y a encore de meilleures nouvelles : vous pouvez obtenir la nouvelle télécommande Siri seule à utiliser avec un modèle Apple TV que vous possédez déjà ! Il y a juste un problème cependant, et nous sommes sûrs que vous pouvez deviner de quoi il s’agit. Oui, la nouvelle télécommande Siri est bien trop chère. 59 $ pour une toute petite télécommande ?! Ça a l’air cool et tout, mais nous allons continuer et passer.

Si vous obtenez un nouvelle Apple TV 4K de toute façon (qui est actuellement en promotion sur Amazon, soit dit en passant), alors bien sûr, la nouvelle télécommande Siri est un bonus supplémentaire impressionnant. Mais si vous avez déjà une Apple TV qui fonctionne toujours très bien, dépenser 59 $ de plus juste pour vous débarrasser de la terrible télécommande Siri d’Apple de la génération précédente est un gros coup de pied dans le pantalon. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a un super Télécommande de remplacement Apple TV vous pouvez en obtenir à la place, et ce n’est que de 14,99 $ sur Amazon.

Apple est connu partout pour ses designs incroyables. Plus que toute autre entreprise d’électronique grand public, Apple a montré qu’elle considère chaque détail lors de la conception d’un nouveau gadget. Il va sans dire à ce stade qu’Apple place la barre très haut dans l’industrie pour chacune de ses catégories de produits, et les rivaux de l’entreprise copient toujours le travail d’Apple. Des smartphones et tablettes aux ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et même à l’Apple Watch, tous les designs d’Apple sont convoités et sans vergogne.

C’est pourquoi il est toujours aussi étonnant pour les fans d’Apple que la société ait réussi à créer ce qui est presque universellement considéré comme la pire télécommande qui ait jamais existé. Mais aujourd’hui, nous avons une bonne nouvelle : il y a enfin un remplacement de télécommande Apple TV qui ne pue pas et ne coûte pas 59 $.

ça s’appelle le Télécommande aarooGo pour Apple TV et cela ne coûte que 14,99 $ sur Amazon !

Les pavés tactiles sont géniaux. Ils offrent un magnifique moyen d’interfacer avec tant de types d’appareils différents. La liste des produits auxquels cela s’applique est longue d’un kilomètre… mais les télécommandes n’y figurent pas. La télécommande Siri de la génération précédente de l’Apple TV est une source constante de frustration pour les fans d’Apple du monde entier. Le pavé tactile est horrible, ce qui oblige les gens à mal cliquer constamment. Tout le monde le déteste, mais Apple a jusqu’à présent refusé de bouger.

Fondamentalement, le Télécommande aarooGo pour Apple TV est une télécommande Apple TV sans pavé tactile. C’est à peu près la seule chose que vous devez savoir.

La nouvelle télécommande de remplacement AarooGo a des boutons physiques pour chaque fonction Apple TV sauf une, et c’est le bouton Siri. Siri est génial sur Apple TV, mais nous sommes prêts à parier que chaque propriétaire d’Apple TV qui lit ceci en ce moment abandonnera volontiers Siri pour obtenir une télécommande qui ne soit pas un cauchemar à utiliser. De plus, vous pouvez toujours utiliser l’application Remote sur votre iPhone si vous voulez Siri. Mis à part le simple fait qu’elle n’a pas de pavé tactile horrible, la meilleure chose à propos de cette petite télécommande de remplacement peu coûteuse est qu’elle fonctionne avec tous les modèles Apple TV jamais fabriqués. Cela comprend l’Apple TV de 1re génération (numéro de modèle A1218), l’Apple TV de 2e génération (A1378), l’Apple TV de 3e génération (A1427 ou A1469), l’Apple TV HD 32 Go et 64 Go (A1625) et l’Apple TV 4K 32 Go et 64 Go (A1842). Si vous avez un lecteur multimédia en continu avec un logo Apple dessus, cette télécommande fonctionnera.

En ce qui concerne les fonctions TV telles que l’alimentation, le volume et la sourdine, toutes les grandes marques sont couvertes. En plus de cela, la configuration est merveilleusement simple. le Télécommande aarooGo pour Apple TV est livré avec un tableau répertoriant toutes les principales marques de téléviseurs, et deux boutons sont affichés à côté de chacun. Trouvez le fabricant de votre téléviseur et maintenez enfoncés les deux boutons correspondants jusqu’à ce que le voyant de la télécommande devienne rouge fixe. Voila, vous avez terminé. Si vous avez un téléviseur fabriqué par une entreprise qui ne figure pas sur ce tableau, vous pouvez contacter le fabricant pour obtenir de l’aide ou simplement essayer chacune des paires de boutons jusqu’à ce que vous trouviez celle qui fonctionne.

Il va sans dire que cette superbe petite télécommande de remplacement est un incontournable pour tous les propriétaires d’Apple TV qui ont la vieille monstruosité d’une télécommande, et elle ne coûte que 14,99 $ sur Amazon.

Voici les principaux points à retenir :

Il s’agit d’une télécommande de remplacement qui fonctionne avec les lecteurs Apple TV /A La télécommande comprend cinq boutons TV en plus des commandes de menu et du bouton de sélection : entrée/source d’alimentation, volume haut/bas et sourdine Cette télécommande n’inclut pas de bouton Siri et ne peut pas être utilisée pour la commande vocale Alimentée par deux piles AAA qui ne sont pas inclus

aarooGo Télécommande avec TV Power et Volume/Mute Remplacé pour Samsung/Vizio/LG/Sharp pour AP… Prix:$14.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

