Ne payez pas pour des données que vous n’utilisez pas ! Obtenez la boucle d’or des forfaits de données mobiles, conçus pour s’adapter parfaitement

L’été est peut-être à mi-chemin, mais il y a encore beaucoup de plaisir à s’amuser au soleil avant l’arrivée de l’automne. Alors que vous vous lancez dans des aventures épiques loin de chez vous, nous nous sommes associés à Ting Mobile pour répondre à la question : de combien de données ai-je besoin pour l’été ?

Indice : il n’y a pas de réponse simple. Non seulement les besoins en données varient d’une personne à l’autre, mais ils peuvent également changer d’un mois à l’autre. C’est pourquoi il est important d’avoir un forfait téléphonique conçu pour s’adapter à vous. C’est aussi pourquoi les plans assemblés de Ting Mobile pour les utilisateurs de données à haut volume et les consommateurs de données.

Préparez-vous pour l’été avec le forfait de données qui vous convient

Pour les passionnés de données, les forfaits Ting Unlimited offrent jusqu’à 35 Go de données LTE/5G rapides et non plafonnées (le cas échéant), ainsi que des appels et des SMS illimités pour 45 $ à 55 $ par mois (selon le forfait que vous choisissez).

Vous n’avez pas besoin de toutes ces données ? Pas de soucis. Les forfaits Ting Flex commencent à seulement 10 $ par mois pour des appels et SMS illimités, plus 5 $ pour chaque Go que vous et vos lignes partagées utilisez au cours d’un mois. Si vous êtes un utilisateur naturellement faible en données ou si vous cherchez à réduire votre consommation de données mobiles, un forfait Flex peut vous faire économiser beaucoup d’argent sur votre facture mensuelle.

Si un forfait illimité est trop volumineux et un forfait Flex trop petit, Ting Mobile a développé une option Boucle d’or qui convient parfaitement. Le forfait Set 12 comprend 12 Go de données LTE/5G (le cas échéant), ainsi que des appels et des SMS illimités pour seulement 35 $ par mois.

Alors, que pouvez-vous faire avec 12 Go de données ? Un peu, en fait.

Plusieurs choses que vous pouvez faire avec 12 Go de données

Saviez-vous qu’avec 12 Go de données, vous pouvez diffuser jusqu’à 120 heures de musique via votre service de streaming musical préféré ? Avec ces mêmes 12 Go de données, vous pouvez regarder 48 heures de vidéos sans vous arrêter pour une pause. Si vous aimez passer des appels vidéo, 12 Go vous offriront 66 heures de temps d’écran face à face avec votre famille et vos amis. Pour les accros à TikTok, vous pouvez utiliser l’application pendant 33 heures d’affilée.

Fondamentalement, 12 Go sont suffisamment de données pour que vous puissiez utiliser confortablement votre appareil comme vous le feriez généralement sans lésiner et économiser chaque précieux gigaoctet. Profitez simplement de votre contenu, où que vos aventures estivales vous mènent.

Le forfait data idéal pour l’été

Revenons à la question que nous avons posée au début de cet article : de combien de données ai-je besoin pour l’heure d’été ?

Selon Ting Mobile, 12 Go de données sont l’endroit idéal pour la plupart des propriétaires de smartphones. C’est plus que suffisant pour un usage quotidien, et son prix le place bien entre les autres options de service de Ting Mobile. Et comme tous les forfaits de Ting Mobile, Set 12 donne accès à la précieuse équipe de support client de l’entreprise.

Pour voir si votre téléphone actuel est compatible avec Ting Mobile, suivez les instructions sur cette page. Après cela, inscrivez-vous ici pour votre forfait Ting Mobile Set 12 et profitez des économies mensuelles.

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

