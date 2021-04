Ne pensez même pas à arracher la peau de ces fruits et légumes: ils ont des avantages incroyables pour votre santé | Vie

Nous avons l’habitude de retirer la peau des fruits et légumes avant de les manger, mais il existe des pelures qui ont des propriétés nutritionnelles intéressantes. Prenez note des fruits et légumes que vous devriez manger avec leur peau.

Bien qu’il s’agisse d’une partie très fréquemment jetée, la peau de certains fruits et légumes regorge de propriétés aux avantages incroyables pour la santé. Par conséquent, vous devriez arrêter d’éplucher tous les aliments et profiter de ceux qui ont quelque chose à apporter à votre corps.

Dans de nombreux cas, manger la peau des fruits et légumes n’est pas désagréable, comme c’est le cas avec la pomme, la poire ou les cerises. Et si sa texture vous cause un certain rejet, par exemple celui de la pêche ou du kiwi, vous avez la possibilité de les utiliser comme ingrédient dans vos smoothies sains afin de ne pas avoir à le savourer.

Lorsque vous mangez une orange ou préparez du jus, ne jetez pas la peau: elle a de nombreuses utilisations très utiles pour nettoyer et aromatiser qui vous surprendront.

Voici une liste de fruits et légumes à manger avec leur peau pour profiter de leurs bienfaits pour la santé.

Pomme. La peau de la pomme contient des fibres insolubles, de la vitamine C, de la vitamine A et de la quercétine flavonoïde, il est donc fortement recommandé de la manger. Bien sûr, c’est un fruit avec de nombreux pesticides, alors lavez-le soigneusement. kiwi. La peau du kiwi est riche en vitamine C et se distingue par sa haute teneur en fibres, il est donc fortement recommandé d’en profiter. Concombre. La peau du concombre contient de la vitamine K, des fibres et du potassium. Comme il a généralement une couche de cire, lavez-le bien et utilisez du papier absorbant si nécessaire. Aubergine. La peau de l’aubergine est l’endroit où se trouve la plus forte concentration de nutriments, alors évitez de l’enlever. Il est riche en fibres, en flavonoïdes et en magnésium.

Lorsque nous cuisinons, nous jetons généralement certaines parties de la nourriture. Conservez ces écorces, tiges et feuilles: elles ont des propriétés très intéressantes.

Pomme de terre. La peau de la pomme de terre contient des fibres, du fer, de la vitamine C, du potassium et du folate. Utilisez une brosse pour enlever la saleté et lavez-la bien, et faites-la cuire avec la peau. Agrumes. La peau d’orange, de citron, de mandarine et d’autres agrumes est riche en antioxydants, vitamine C et autres vitamines et minéraux, tels que la riboflavine, la thiamine, la niacine, l’acide folique, la vitamine B5, la vitamine A, le calcium, le fer, le potassium, le zinc et magnésium.