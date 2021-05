Ne perdez plus jamais vos clés

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Les Apple AirTags sont utiles si vous êtes un propriétaire d’iPhone qui a besoin de retrouver des clés ou des sacs perdus. Mais que se passe-t-il si vous êtes un utilisateur Android ou que vous n’aimez pas l’approche d’Apple en matière de localisateurs Bluetooth? Ne t’inquiète pas. Nous avons rassemblé certaines des meilleures alternatives AirTag pour vous offrir des choix significatifs pour trouver votre équipement.

Les meilleures alternatives AirTag

1. Samsung Galaxy SmartTag et SmartTag Plus

Si vous recherchez l’une des alternatives AirTag les plus directes, elle ne se rapproche pas beaucoup des Galaxy SmartTag et SmartTag Plus de Samsung.

Bien que les deux soient des trackers d’articles Bluetooth standard, ils présentent des avantages similaires à ceux d’Apple que vous n’obtiendrez pas avec vos concurrents. Les deux exploitent le réseau Galaxy Find – les hordes de téléphones Samsung relativement récents vous aideront à localiser vos biens. Le Galaxy SmartTag Plus ajoute à cela avec une bande ultra-large qui utilise la RA pour localiser l’emplacement exact d’un élément si vous utilisez un Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2 ou Galaxy Note 20 Ultra. Ajoutez une portée de 390 pieds et il y a une réelle possibilité que vous récupériez vos objets même s’ils sont loin des sentiers battus.

Soyez prêt à payer une prime. Le Galaxy SmartTag régulier correspond à peu près au prix AirTag de 29 $, mais le SmartTag Plus plus directement comparable est disponible pour 39,99 $. Cela n’inclut pas le téléphone Samsung dont vous aurez besoin. Si vous êtes un propriétaire de Galaxy à la recherche de véritables alternatives AirTag, c’est un choix judicieux.

2. Tile Pro

Tile est toujours le monstre dans le monde des traqueurs d’objets, et ses offres ne sont pas beaucoup meilleures que celles du Pro. C’est l’une des meilleures alternatives AirTag si vous voulez un appareil multiplateforme sans compromis.

Le Pro offre une portée de 400 pieds qui augmente les chances de suivre et de récupérer votre équipement. Il est également résistant à l’eau et une batterie remplaçable d’une durée de vie d’un an vous permet de continuer à l’utiliser sur le long terme. Plus important encore, la combinaison d’une large prise en charge du système d’exploitation (Android, iOS et Windows) avec l’important réseau de Tile devrait vous garantir une couverture complète.

Le Tile Pro n’est pas pour tout le monde. Le prix de 35 $ en fait l’une des alternatives AirTag les plus coûteuses et sa taille n’est pas pratique pour se glisser dans des articles plus petits. Vous aurez également besoin d’un abonnement Tile Premium pour tirer le meilleur parti de votre tracker avec des fonctionnalités telles que l’historique de localisation de 30 jours et les alertes intelligentes. Néanmoins, cela vaut la peine d’envisager si vous refusez d’être enfermé dans l’écosystème d’un fabricant de téléphones.

3. Chipolo One et Chipolo One Spot

Il existe de nombreux créateurs de suivi d’objets au-delà des poids lourds comme Apple, Samsung et Tile. Chipolo est l’un des rares à se démarquer de la foule – à la fois par sa valeur ajoutée et par son adoption de nouvelles technologies.

Le Chipolo One en lui-même coûte 25 $ et aucune fonctionnalité ne se cache derrière les abonnements. Par exemple, vous recevrez gratuitement des alertes hors de portée. Il produit des sons très forts (120 dB) pour vous aider à trouver vos objets dans des environnements bruyants, et il sert même d’obturateur à distance pour l’appareil photo de votre téléphone. L’autonomie de la batterie de deux ans pourrait vous aider à économiser de l’argent à long terme, et la prise en charge d’Android et d’iOS (plus Alexa, Google Assistant et Siri) vous donne la liberté de changer de téléphone.

Si vous êtes fermement dans le camp de l’iPhone, cependant, vous voudrez envisager le Chipolo One Spot. C’est le premier tracker tiers à prendre en charge le réseau Find My d’Apple, augmentant considérablement les chances que quelqu’un tombe sur vos objets perdus. Bien qu’il ne soit expédié qu’en juin 2021 et qu’il n’ait pas encore reçu de prix, il pourrait s’agir de l’une des meilleures alternatives AirTag en faisant simplement appel à la même communauté que le produit Apple.

C’est tout pour notre liste d’alternatives AirTag. Y a-t-il d’autres trackers d’articles sur votre liste? Assurez-vous d’en informer les autres dans les commentaires ci-dessous.