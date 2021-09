“Ne peut jamais faire de compromis sur l’avenir du Pendjab”: Navjot Singh Sidhu démissionne de son poste de chef du PCC

Dans une lettre à la présidente par intérim du Congrès, Sonia Gandhi, Sidhu a déclaré qu’il quittait le poste de chef du Congrès du Pendjab, mais qu’il continuerait à servir le parti. (Express Photo)

Dans un autre développement dramatique de la politique du Pendjab, Navjot Singh Sidhu a démissionné mardi de son poste de chef du Congrès de l’État. Dans une lettre à la présidente par intérim du Congrès, Sonia Gandhi, Sidhu a déclaré qu’il quittait le poste de chef du Congrès du Pendjab, mais qu’il continuerait à servir le parti.

« L’effondrement du caractère d’un homme découle du coin compromis, je ne peux jamais faire de compromis sur l’avenir du Pendjab et l’agenda pour le bien-être du Pendjab. Par conséquent, je démissionne de mes fonctions de président du Comité du Congrès du Pendjab Pradesh. Continuera à servir le Congrès », écrit-il dans la lettre.

pic.twitter.com/L5wdRql5t3 – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 28 septembre 2021

La démission de Sidhu en tant que chef du PCC intervient quelques jours après que le capitaine Amarinder Singh, avec qui il a été impliqué dans une bataille de prestige pendant des mois, a démissionné de son poste de ministre en chef du Pendjab. Singh a ensuite été remplacé par Charanjit Singh Channi, un visage dalit sur le nom duquel le parti s’est concentré sur les équations politiques avant les élections législatives de l’État.

La première expansion du cabinet du gouvernement du Pendjab dirigé par Channi dimanche a vu l’intronisation de sept nouveaux visages tandis que le parti a décidé de conserver certains anciens du précédent cabinet Amarinder Singh. Avec Channi, deux députés – Sukhjinder Randhawa de Dera Baba Nanak et OP Soni d’Amritsar Central – ont également prêté serment en tant que CM adjoints.

Bien que la raison de la décision surprise de Sidhu ne soit toujours pas claire, on pense que Sidhu était contrarié par le fait que ses loyalistes ne se voient pas accorder une plus grande part dans l’expansion du Cabinet.

Avant la prestation de serment des nouveaux ministres du Cabinet, certains députés du Congrès ont écrit à Sidhu, affirmant que Rana Gurjit Singh “souillé” ne devrait pas être nommé ministre car il était accusé de corruption dans l’extraction de sable. Gurjeet Singh, en fait, a été démis de ses fonctions par le ministre en chef de l’époque, Amarinder Singh, en raison des allégations de corruption.

Sidhu, cependant, n’a pas réussi à arrêter l’élévation de Singh en tant que ministre qui s’est aujourd’hui vu attribuer les portefeuilles de l’enseignement technique et de la formation industrielle, de la création d’emplois et de la formation, de l’horticulture et de la conservation des sols et de l’eau.

Le capitaine Amarinder Singh, après avoir démissionné de son poste de CM du Pendjab, avait déclaré qu’il se battrait contre l’élévation de Sidhu au poste de ministre en chef « bec et ongles », et était prêt à faire des sacrifices pour sauver le pays d’un « homme aussi dangereux ». Singh a déclaré qu’il opposerait un candidat fort à Sidhu aux élections législatives de 2022 du Pendjab pour contrecarrer la tentative de ce dernier de devenir le visage CM de l’État.

