Ne peut pas avoir de tarifs bas et plus d’innovation en télécommunications

Les télécommunications sont l’épine dorsale de l’économie numérique. Il est de notre responsabilité collective de créer un environnement propice pour toutes les parties prenantes.

L’Inde prospère grâce à sa force numérique. Le pays a connu une croissance massive de la consommation de données, indiquant une transition d’un style de vie « d’abord numérique » à « tout numérique ». Pour donner une perspective de la vague de données en Inde, l’utilisation des données trimestrielles (à ~ 27,8 exaoctets, ou EB, en mars 2021) est presque 60 fois supérieure par rapport au trimestre de juin 2016. De même, la part des données 4G s’élevait à 97 % (27,1 EB) en mars 2021, contre ~2 % (8 PB) en juin 2016, enregistrant une forte croissance de ~3 365x. L’utilisation des données par abonné est passée d’un maigre 0,15 Go/mois en juin 2016 à environ 12,3 Go/mois en mars 2021.

Avec l’avènement de la 4G, diverses entreprises numériques/technologiques telles que le commerce électronique, la livraison de nourriture, le covoiturage, les services de streaming et la fintech, etc., ont proliféré en Inde. Cependant, les revenus des services du secteur ont diminué à un TCAC de 4,6% entre 2016-2020. Il s’agit de la plus grande anomalie du secteur : le trafic de données mobiles vise la lune, tandis que les revenus n’augmentent pas proportionnellement. Cela est largement attribuable au fait que l’Inde a l’un des tarifs de données mobiles les plus bas au monde. Le prix de 1 Go de données est de 0,1 USD en Inde, contre 0,3 USD en Indonésie, 0,3 USD au Bangladesh, 0,6 USD aux Philippines, 0,6 USD en Malaisie, 0,8 USD en Chine, 1,6 USD au Brésil, 2,7 USD au Royaume-Uni et 3,8 USD aux États-Unis. Cela a une incidence directe sur l’ARPU mobile, qui est nettement inférieur à 1,8 $ par rapport à une moyenne mondiale de 7,5 $.

Aujourd’hui, le secteur des télécommunications est confronté à une augmentation du coût des intrants. Les prix moyens de l’essence et du diesel en octobre 2021 à Delhi étaient supérieurs de 43,5% et 41,5% à leurs niveaux respectifs d’octobre 2019. Jour après jour, les coûts salariaux augmentent également. Mais, depuis le lancement des services mobiles en Inde en 1995, les tarifs ne sont allés que vers le sud. Les tarifs d’ensemble n’ont augmenté que deux fois au cours des 25 dernières années : décembre 2019 et novembre 2021. Dans chaque industrie, il est essentiel d’avoir un juste prix pour le service offert par les entreprises afin de maintenir la santé financière du secteur. Il n’est pas surprenant que le secteur indien des télécommunications ait l’un des retours sur capital investi (ROIC) les plus bas d’Asie. Le secteur avait un ROIC de 0,9% en 2020, alors qu’il était de 8,6% en moyenne sur les marchés des télécommunications en Asie. À moins d’investissements appropriés, le secteur ne retrouverait pas ses jours de gloire.

Il est grand temps que les corrections/mesures nécessaires soient nécessaires pour rendre le secteur plus attractif et rentable. Une structure de coûts viable est nécessaire pour que l’innovation prospère et pénètre dans les propositions de marché adjacentes. Pour faire simple, le tarif mobile actuel en Inde n’est pas viable. L’ARPU doit être au moins doublé au cours des deux prochaines années pour restaurer la viabilité du secteur. Nous avons atteint un point où la hausse des tarifs n’est plus un choix mais une fatalité.

Des investissements continus sont nécessaires pour l’expansion du réseau 4G ainsi que pour l’augmentation des sites existants. Il est important pour les opérateurs indiens de rester à la pointe de l’innovation technologique. Aujourd’hui, l’Inde est à l’aube d’une révolution technologique. Le pays est en transition pour devenir un partenaire d’innovation pour le monde. Cela est possible grâce à des initiatives de transformation numérique à grande échelle, à la création de plates-formes et de produits intelligents et à l’adoption de technologies émergentes telles que l’analyse et l’intelligence artificielle (IA), la robotique et l’automatisation, la blockchain, l’IoT, l’informatique de pointe et l’AR/VR. La 5G devrait être un catalyseur pour rassembler toutes les nouvelles technologies et propulser l’Inde sur la voie de l’innovation de haute technologie.

Les opérateurs télécoms ne peuvent plus retarder les investissements dans le réseau 5G. Sinon, le pays court le risque d’être à la traîne par rapport à ses pairs mondiaux sur l’agenda de l’innovation. Pour une mise en œuvre réussie de la 5G, les opérateurs doivent augmenter considérablement les investissements, former des partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan dans d’autres industries et s’imprégner d’une culture de l’innovation pour occuper de nouvelles positions dans la chaîne de valeur. L’avènement de la 5G créera plusieurs opportunités d’emploi, ouvrira de nouvelles sources de revenus et maximisera la contribution de l’Inde à la chaîne de valeur mondiale en se concentrant sur la production nationale et en augmentant les exportations.

Considérez le fait qu’en Inde, les prix des produits de première nécessité sont à la hausse. Selon les données publiées par l’Organisation centrale des statistiques, le taux d’inflation moyen des prix des denrées alimentaires à la consommation pour l’exercice 21 (avril 2020 à mars 2021) était de 7,7 %, soit une augmentation de 1 point de pourcentage par rapport à l’exercice 20. Cela est largement dû aux coûts plus élevés des intrants, en raison des ruptures d’approvisionnement et de l’inflation mondiale. Un autre exemple serait les prix de l’immobilier. Selon la Confédération des associations indiennes de promoteurs immobiliers (CREDAI), les prix de l’immobilier résidentiel devraient augmenter de 10 à 15 % en raison de la hausse des coûts des intrants.

Le secteur de l’électricité et des services publics a connu des révisions tarifaires périodiques à la hausse pour minimiser les pertes subies par les entreprises de services publics. Le coût moyen d’achat d’électricité (APPC) national a régulièrement augmenté, passant de Rs 3,4/Kwh au cours de l’exercice 17 à Rs 3,85/Kwh au cours de l’exercice 22, soit une augmentation de 13,2 %. Pour couronner le tout, l’inflation globale de l’IPC de l’Inde était à un sommet en six ans de 6,2 % en 2020-2021 et est restée élevée à 5,2 % au cours de la période de sept mois d’avril à octobre 2021. Nous devons nous demander comment sont les tarifs des télécommunications. dans une direction différente de celle des tendances inflationnistes.

Compte tenu de l’importance des télécoms, la structure tarifaire actuelle du secteur n’est pas propice à des rendements substantiels pour les opérateurs. Elle court le risque d’écarter les acteurs clés de la chaîne de valeur des télécoms. Au détriment des tarifs réduits, nous ne pouvons pas nous permettre ce déséquilibre. En fin de compte, si le secteur n’est pas attrayant, aucun investissement mondial n’est possible. Un plan d’action par étapes doit être formulé pour attirer plus de capitaux et améliorer la durabilité à long terme.

L’Inde est peut-être à un point où l’ensemble de la structure tarifaire devrait être repensé. C’est peut-être un moyen d’équilibrer l’augmentation des tarifs globaux avec une approche segmentée et échelonnée. Les télécommunications sont l’épine dorsale de l’économie numérique. Il est de notre responsabilité collective de créer un environnement propice pour toutes les parties prenantes.

Leader des marchés émergents TMT,

EY dans le monde

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.