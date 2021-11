Ne peut pas permettre au délinquant d’échapper aux mailles de la loi, selon la Cour suprême, annule le verdict de Bombay HC sur le « contact peau à peau »

La Haute Cour de Bombay avait jugé que le contact « peau à peau » était nécessaire pour l’infraction d’agression sexuelle en vertu de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO).

La Cour suprême a annulé jeudi la Haute Cour de Bombay qui avait jugé que le contact peau à peau était nécessaire pour l’infraction d’agression sexuelle en vertu de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO).

Un banc dirigé par le juge UU Lalit a annulé le jugement de la Haute Cour et a déclaré que l’ingrédient le plus important pour constituer une agression sexuelle était l’intention sexuelle et non le peau à peau avec l’enfant. Le but de la loi ne peut pas être de permettre au contrevenant d’échapper aux mailles de la loi, a déclaré le tribunal suprême.

« Nous avons soutenu que lorsque le législateur a exprimé une intention claire, les tribunaux ne peuvent pas créer d’ambiguïté dans la disposition. Il est juste que les tribunaux ne puissent pas être trop zélés pour créer une ambiguïté », a déclaré la magistrature, composée également des juges S Ravindra Bhat et Bela M Trivedi.

Le tribunal suprême, qui examinait les appels distincts du procureur général et de la Commission nationale pour les femmes (NCW), avait suspendu le 27 janvier l’ordonnance qui avait acquitté un homme en vertu de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO) disant qu’il avait tâtonné un mineur un sein sans « contact peau à peau » ne peut être qualifié d’agression sexuelle.

Le tribunal des sessions avait condamné l’homme à trois ans d’emprisonnement pour les infractions à la loi POCSO ainsi qu’à l’article 354 de l’IPC. Les peines devaient être exécutées simultanément. Le tribunal de grande instance l’a cependant acquitté en vertu de la loi POCSO tout en maintenant sa condamnation en vertu de l’article 354 de l’IPC.

L’affaire remonte à décembre 2016, lorsque l’accusé de 39 ans avait attiré la fillette de 12 ans chez lui sous prétexte de lui donner à manger. Selon la plainte déposée par la mère de la jeune fille, l’homme a pressé la poitrine de la jeune fille et a tenté de lui retirer son salwar. La mère a trouvé la fille dans la maison de l’homme.

Le HC a déclaré que tripoter le sein d’un mineur sans « contact peau à peau » ne peut être qualifié d’agression sexuelle, au sens de la loi POCSO. Il a déclaré que puisque l’homme a peloté l’enfant sans lui enlever ses vêtements, l’infraction ne peut pas être qualifiée d’agression sexuelle et constitue plutôt l’infraction d’outrage à la pudeur d’une femme en vertu de l’article 354 de l’IPC.

