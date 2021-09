« Ne peut pas refléter le bonheur total », craint la princesse Béatrice alors que le roi montre des « signes de détresse » | Royale | Nouvelles

La princesse Beatrice, 33 ans, a récemment tweeté pour partager des images d’elle assistant à un événement pour Forget Me Not Children’s Hospice, et un expert en langage corporel affirme que le royal a montré des signes de “détresse” lors de la sortie. Le centre de soins palliatifs Forget Me Not Children apporte son soutien aux enfants dont la vie est écourté et à leurs familles, et Beatrice a assisté à une garden-party spéciale la semaine dernière pour célébrer le 10e anniversaire de la construction de Russell House.

Béatrice est la patronne royale de l’hospice et a officiellement ouvert la propriété de la fondation Russell House construite à cet effet en 2012.

La fondation a partagé des images des célébrations, montrant la princesse rayonnante portant un manteau ceinturé qui accentuait son ventre rond alors qu’elle aidait à enterrer une capsule temporelle pour marquer l’occasion.

Cependant, malgré son apparence souriante, un expert affirme que le langage corporel de la royale enceinte dans les images révèle les raisons pour lesquelles “elle ne peut pas refléter le bonheur total”.

L’experte en langage corporel, le Dr Lillian Glass, a déclaré à Express.co.uk: “Elle a un sourire tendu et on dirait qu’elle a beaucoup de tension sur son visage en général.

“Elle ne montre pas un véritable sourire d’yeux plissés et de joues relevées.”

Lorsqu’on lui a demandé le raisonnement de cette expression, le Dr Glass affirme que le royal pourrait être touché par le scandale impliquant son père, le prince Andrew.

L’expert fait référence au procès civil en cours auquel est confronté le duc d’York, car il est poursuivi pour des dommages-intérêts non spécifiés par Virginia Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts.

Mme Giuffre a engagé des poursuites civiles contre le duc de 61 ans en vertu de la «loi américaine sur les enfants victimes» affirmant qu’elle avait été «trafiquée contre lui et agressée sexuellement par lui» alors qu’elle avait 17 ans.

Les allégations d’abus sexuels en cours pourraient avoir un effet d’entraînement sur la fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson, selon le Dr Glass, et pourraient même lui causer « l’embarras » ou « éclipser » sa grossesse, qu’elle qualifie de « » heureux événement”.

Elle a déclaré: “Bien qu’elle puisse être heureuse avec son bébé à venir, le fait que son père soit sous les projecteurs de manière si négative de manière constante doit ajouter à sa détresse émotionnelle et à sa douleur et créer de l’embarras et ce fardeau peut éclipser son heureux un événement.

“Alors c’est peut-être pourquoi elle ne peut pas refléter le bonheur total.”

Malgré le procès civil, la petite-fille de la reine a été vue en train d’interagir avec des enfants, avant la naissance de son premier-né à l’automne.

Lors de l’événement, elle a posé aux côtés des familles, des supporters, du personnel et des bénévoles qui y ont également assisté.

Elle a également été aperçue en train de quitter The Arts Club à Mayfair mardi soir vêtue d’une mini-robe noire qui accentuait son baby bump.

La princesse Béatrice a annoncé en mai qu’elle était enceinte de son premier enfant, qui sera le 12e arrière-petit-enfant de la reine.

L’annonce est intervenue moins de 12 mois après avoir noué le lien avec le promoteur immobilier Edoardo Mapelli Mozzi.