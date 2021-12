Ne pique pas ! La société MRW nous met en garde contre une tentative de fraude par SMS | La technologie

Célèbre pour être l’une des sociétés de livraison et d’expédition de colis, MRW avertit qu’un groupe de pirates informatiques utilise son nom pour escroquer les clients par SMS.

Nous traversons une période difficile pour le secteur des colis car en ce moment les expéditions volent dans toute l’Espagne, avec les cadeaux de Noël tardifs qui arrivent cette semaine et les cadeaux des Trois Rois plus prévoyants déjà en route, les entreprises de messagerie ont beaucoup de travail à faire.

Peut-être plus que le Black Friday et le Cyber ​​Monday, mais on ne le saura jamais. Ce que nous savons, c’est qu’en ce moment il y a plusieurs millions d’Espagnols qui attendent votre colis et ils sont attentifs à tout message, courrier ou timbre.

Et cela fait que les pirates informatiques profitent de la situation, créant des pièges pour que les moins qualifiés et les plus désemparés y tombent afin de voler des informations, des comptes personnels, des cartes de crédit et qui sait quoi d’autre.

Alerte ! Fraude possible par SMS en utilisant le nom MRW. Des messages susceptibles d’être frauduleux circulent. Nous vous rappelons que vous prenez en compte les considérations du lien vers notre site internet : https://t.co/DkDsKj8ij4 – MRW Espagne (@mrw_es) 27 décembre 2021

Comme tu peux le voir, MRW lui-même a mis en garde contre le problème via ses réseaux sociaux, puisqu’il semble que certains hackers aient commencé à mener une campagne de phishing via SMS.

Le message vous indique que vous devez payer les frais d’un envoi que vous attendez et que pour ce faire, vous devez entrer une URL où ils expliquent comment effectuer le paiement.

C’est là que les pirates profitent pour nous voler détails de la carte de crédit, nom, adresse, etc.

Comme toujours, ce que nous devons faire lorsque nous recevons ces messages est de les ignorer, car s’il y a un problème avec notre commande Nous pourrons le vérifier sur les pages Web officielles des entreprises de messagerie.

Ou nous pouvons également appeler notre bureau le plus proche ou venir dans un instant pour poser des questions sur notre commande. A ces dates soyez très prudent et ne tombez pas, car cela peut être très dangereux.