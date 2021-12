« Ne pleure pas, tante, je t’aime beaucoup »

23/12/2021

Act à 10h36 CET

PE

Les filles de San Ildefonso Yanisse Alexandra Soto Rivera et Paula Figuereo Figuereo, ont joué dans l’un des moments les plus émouvants du Tirage Extraordinaire de la Loterie de Noël 2021, en chantant le Jackpot ils se sont rassurés et ils ont montré leur affection à travers les larmes.

« Ne pleure pas« , se disaient l’un à l’autre lorsqu’ils se sont approchés de la table présidentielle pour montrer les boules avec le numéro et le prix. »Tante, je t’aime beaucoup. Moi aussi« , ont-ils murmuré à travers les larmes en montrant les balles.

Le premier prix, le Gordo, figurait dans le septième tableau du tirage extraordinaire de la loterie de Noël 2021, qui s’est tenu ce mercredi 22 décembre au Teatro Real de Madrid.

Sans retenir les larmes qu’ils ont chantées #ElGordo Yanisse Alexandra et Paula Figuereo 🗣️ Ils nous laissent des moments tendres et des réactions spontanées comme celui-ci que nous avons collecté, où ils disaient : – « Je t’aime beaucoup »

– « Moi aussi » 📲 #LoteríaRTVE 👇https: //t.co/eQ8sLXmSN8 pic.twitter.com/9vwjIMFhiH – La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 22 décembre 2021

Quelques secondes seulement après avoir débuté le septième tableau du tirage, à 12h12 ce 22 décembre, la fille de San Ildefonso Yanisse Alexandra Soto Rivera a chanté le nombre 86148 puis Paula Figuereo Figuereo a annoncé qu’il avait remporté le jackpot.

En voyant le bal gracieux, les filles de San Ildefonso, visiblement excité, ils ont entonné le nombre et le prix en s’approchant de la table présidentielle pour montrer les boules, qui ont été tirées par Salvador Constantin Roa et Fernanda Daniela Laborde.

Alors que les mineurs chantaient à travers les larmes, le public présent au Teatro Real de Madrid – qui a récupéré cette année 50% de la capacité du tirage, après une année 2020 sans public en raison de la pandémie de covid-19 – a reçu el Gordo entre acclamations, applaudissements et cris de ‘Otra, otra’.

le le premier prix du concours est tombé en Madrid, en particulier dans la zone AVE de la gare d’Atocha et dans la rue Toledo ; à Las Palmas de Gran Canaria, à Santoña (Cantabrie) et à Ayamonte (Huelva).