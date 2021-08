Ne plus avoir de dollar numérique n’est plus une option ⋆ Crypto nouveaux médias

Il est clair que la prochaine grande domination économique dépendra beaucoup des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), et les deux principales économies – les États-Unis et la Chine – font passer la bataille au niveau supérieur.

Vendredi dernier, le 30 juillet, le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, a souligné que ne pas avoir de dollar numérique en place n’est plus une option. Brainard note plusieurs raisons “d’urgence” derrière cette question, rapporte .. S’adressant au groupe de stratégie économique de l’Aspen Institute, Brainard a déclaré :

«Le dollar est très dominant dans les paiements internationaux, et si vous avez les autres grandes juridictions du monde avec une monnaie numérique, une offre CBDC (monnaie numérique de banque centrale), et les États-Unis n’en ont pas, je peux juste, je peux Je ne pense pas à ça. Cela ne ressemble tout simplement pas à un avenir durable pour moi.

Probablement d’ici la fin du mois, la banque centrale américaine pourrait publier le document de recherche officiel sur la CBDC, alias le dollar numérique américain. La Fed s’est impliquée dans une large mesure dans l’univers de la monnaie numérique.

Même le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est montré enthousiaste à ce sujet ! Le mois dernier, en juillet, le président de la Fed a fait une déclaration à la presse déclarant que le monde n’aura plus besoin de crypto-monnaies publiques une fois qu’ils auront le dollar numérique.

Combattre le poids croissant des Stablecoins

Une autre chose qui rend la Fed nerveuse est le poids croissant des pièces stables, c’est-à-dire les crypto-monnaies à ancrage fiduciaire. Le gouverneur de la Fed a noté que ces pièces stables ne sont soutenues par aucun gouvernement.

Lael Brainard a ajouté que les pièces stables peuvent fragmenter et faire proliférer le système financier. Elle a ajouté:

“Dans un monde de pièces stables, vous pouvez imaginer que les ménages et les entreprises, si la migration hors de la monnaie est vraiment très intense, ils perdraient simplement l’accès à un actif de règlement sécurisé garanti par le gouvernement, ce qui est bien sûr ce que la monnaie a toujours fourni.”

En outre, elle ajoute que les CBDC peuvent jouer un rôle clé dans la transmission des avantages de la relance, en particulier pendant une telle pandémie. Expliquant une autre importance, elle a déclaré : « L’un des cas d’utilisation les plus convaincants se situe dans le domaine international, où les chaînes d’intermédiation sont opaques, longues et coûteuses ».

