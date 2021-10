Né pour courir, pas devant une caméra

George Russell accepte que le travail de caméra vient du fait d’être un pilote de Formule 1, mais la course est ce pour quoi il est né.

En plus de toutes les actions sur piste qu’un pilote de Formule 1 doit accomplir, ils ont également de nombreuses autres couches dans leur travail, notamment des interviews avec le personnel des médias et le travail des sponsors.

En fin de compte, cependant, un pilote aspire à la Formule 1 parce qu’il veut courir au plus haut niveau, alors Russell serait heureux de supprimer toutes les activités supplémentaires.

« Je suis un pilote de course et je veux juste faire de la course, et si j’étais totalement égoïste, c’est tout ce que je ferais. Mais évidemment, il y a beaucoup plus qui va avec », a-t-il déclaré à The Independent.

« Les événements sponsorisés en sont une grande partie car en fin de compte, nous ne pouvons pas courir sans sponsors et partenaires. Mais j’ai été élevé pour être un pilote de course, pas un orateur public.

« D’une certaine manière, vous êtes né pour être dans une voiture de course, pas pour être devant la caméra, mais vous arrivez à ce niveau où vous êtes presque censé faire les deux. »

Le style de vie de la Formule 1 peut souvent être considéré comme glamour, voyageant d’un pays à l’autre, tandis que Russell prévoit de déménager à Monte Carlo dans un proche avenir.

Mais le Britannique a expliqué que les pilotes n’ont pas la chance de profiter pleinement du pays dans lequel ils se trouvent pendant un week-end de course, il aimerait donc avoir la chance de parcourir le monde et d’avoir «les coudées franches» un jour.

« Ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de glamour et cela pourrait être bien pire, mais nous ne faisons pas de tourisme, nous n’allons pas dans des restaurants chics, nous ne faisons rien de tout cela , » il expliqua.

“Ayant connu une partie du monde, c’est vraiment un endroit magnifique et j’aimerais avoir l’opportunité d’y aller avec carte blanche et de le visiter, mais pour le moment, ma priorité a simplement été d’être le meilleur pilote possible.”

L’année prochaine sera l’occasion pour Russell de faire un pas de géant vers cet objectif en devenant partenaire de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Au cours de ses années de karting, Hamilton était le pilote que Russell admirait, il considère donc l’opportunité de se mesurer au «plus grand de tous les temps» comme un privilège.

« Alors que je traversais mes années de karting, il était le pilote que j’admirais », a déclaré Russell.

« L’année prochaine, je suis dans une position incroyablement privilégiée pour affronter les plus grands de tous les temps, pour apprendre de et, espérons-le, faire de moi un meilleur pilote et me tester contre. »