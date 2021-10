Ne pouvez-vous pas simplement ressentir toute l’unité ? Deux points de vue sur la façon de guérir une nation

Il existe aujourd’hui une grande division dans ce pays, plus grande qu’à tout autre moment au cours du siècle dernier. Que vous le décriviez comme entre démocrates et républicains, libéraux ou conservateurs, ou entre gauche et droite, ou un autre désignateur, il sépare les amis, les familles, les étrangers et les organisations.

Joe Biden a couru sur une plate-forme de guérison des divisions au sein de ce pays. Il a affirmé que Donald Trump avait divisé sa politique et qu’il était temps de guérir ces divisions. L’hypothèse était que Biden préconiserait et mettrait en œuvre des politiques qui agiraient pour réduire les divisions, peut-être en promouvant des objectifs et des valeurs partagés par beaucoup, comme réduire les impôts ou rendre l’énergie plus abordable, ou s’attaquer au problème des sans-abri. Mauvaises hypothèses !

Ce qui s’est réellement produit, c’est une énorme augmentation de la division, avec de vieux griefs amplifiés et de nouvelles divisions introduites telles que vaxxed vs unvaxxed, des différences raciales promues et affirmant que les mesures d’intégrité électorale sont la suppression des électeurs. Comment se fait-il qu’une intention de guérir puisse réellement conduire à plus de division ? Pour répondre à cette question, nous devons examiner deux points de vue différents sur la guérison.

Le modèle de la plaie

Beaucoup voient cette situation comme une blessure qui sans traitement pourrait s’avérer fatale. Comme une plaie, la cicatrisation consiste à tricoter ensemble des tissus qui ont été divisés et à créer un environnement où les fonctions naturelles de croissance et de régénération du corps peuvent fonctionner pour restaurer ce qui a été déchiré.

Lors du traitement d’une plaie, les bords sont rapprochés et rejoints par des sutures ou d’autres moyens afin que les côtés puissent rester en contact. Ce contact facilite les mécanismes de guérison qui unissent les parties entre elles pour restaurer le tout.

Dans le corps politique, ce modèle suggère que la guérison impliquera la recherche d’un terrain d’entente pour rassembler les parties. Cela implique un dialogue respectueux où les différences peuvent être discutées, peut-être pour être résolues, ou peut-être simplement pour être reconnues.

Le processus est lent et laborieux. Cela implique souvent des efforts importants et peut même impliquer un conflit actif de temps à autre. De là, cependant, grandit un respect mutuel et une réconciliation. La guérison apporte la reconnaissance que nous partageons généralement des objectifs communs même si nous pouvons différer dans la façon de les accomplir. Cela peut souvent impliquer la découverte de moyens d’accomplissement mutuellement acceptables qui sont différents de ce que l’une ou l’autre des parties a proposé.

À la base de ce modèle de plaie se trouve la reconnaissance fondamentale que nous sommes tous d’un même tissu et que la guérison nécessite une réparation de ce tissu. Elle implique la tolérance de la différence, même si le désaccord persiste. Il reconnaît que nous sommes un ensemble d’individus ayant chacun des besoins différents, des capacités différentes et des visions différentes du monde. Il reconnaît également que même s’il existe différents organes dans le corps, chacun ayant sa propre identité, la santé exige que chaque organe, par son fonctionnement indépendant, contribue à la santé globale de l’organisme. Tout comme dans le corps, une société saine a besoin du fonctionnement indépendant des individus, chacun répondant à ses propres besoins en fonction de ses propres circonstances, intérêts et capacités.

Le modèle de la maladie

Le modèle de la blessure, cependant, n’est pas le seul disponible pour décrire la division politique actuelle. Certains préfèrent un modèle de maladie, où le corps est attaqué par un organisme pathogène ou par une tumeur maligne se développant à partir de sources internes. Dans ce modèle, la guérison implique l’élimination de la source pathogène.

Dans le modèle de la maladie, le corps rassemble ses défenses dans un effort coordonné pour tuer et éliminer l’agent pathogène avant qu’il ne puisse endommager le corps au-delà de la récupération. La guérison est un processus consistant à écraser et à éradiquer l’agent pathogène afin que le corps puisse revenir à un fonctionnement normal et sain. Les toxines produites par l’agent pathogène doivent être identifiées et purgées, et les organismes responsables neutralisés et éliminés du corps.

L’équivalent politique du modèle de la maladie identifierait la fracture actuelle comme un état pathologique résultant d’une maladie idéologique qui doit être éliminée dans le processus de guérison.

Les équivalents politiques des toxines à éliminer sont ceux d’idées, de concepts et de traditions qui diffèrent ou même contredisent ceux considérés comme « sains » par un groupe ou une autorité. De même, les sources de toxines, comme les bactéries ou les virons, deviennent des personnes et des groupes qui tiennent ou défendent des positions différentes de la position « corps » et doivent également être éliminés.

Les médias sociaux et d’autres technologies ont simplifié l’élimination des « toxines » idéologiques et l’élimination des personnes indésirables. Notre « culture d’annulation » actuelle est un mécanisme puissant par lequel les censeurs anonymes peuvent signaler et même supprimer les publications avec lesquelles ils ne sont pas d’accord, sans aucune conséquence significative pour eux-mêmes. Contrairement aux anticorps et aux diverses cellules de chasse dans le corps qui sont consommées ou détruites au cours du processus d’élimination des agents pathogènes nocifs, ces nouveaux anticorps sociaux sont indemnes et largement invulnérables.

Même le président des États-Unis peut voir ses voies de communication désactivées par la censure arbitraire d’agents anonymes d’anticorps sociaux, avec peu ou pas de recours ou de responsabilité. Les gens peuvent être éliminés des réseaux sociaux d’un simple glissement du doigt. Les employés qui expriment des opinions « fausses » ou qui ont des opinions impopulaires peuvent souvent être licenciés et mis sur liste noire sans jamais connaître leurs accusateurs.

Assez de plaintes aux départements des ressources humaines sont souvent suffisantes pour détruire une carrière.

Sur une scène plus large, les idées et les expressions peuvent être attaquées par des étiquettes telles que raciste, ou déplorable, ou terroriste domestique, ou privilège blanc et déclarées inacceptables ou même illégales à exprimer. Les personnes et les organisations reçoivent des étiquettes similaires, qu’elles soient exactes ou non, et le résultat peut être catastrophique.

Différences conciliables ?

Il semblerait que beaucoup de gens aujourd’hui voient les choses à travers le prisme du modèle de la maladie. Certes, la gauche progressiste fait tout ce qu’elle peut pour représenter les conservateurs et la droite comme des agents de la maladie qui détruiront le pays à moins qu’ils ne soient éliminés. Souvent, ils sont assez francs sur ce qu’ils pensent devoir être fait, comme tirer sur tous ceux qui refusent un vaccin Covid, ou s’assurer qu’un partisan de Trump ne peut jamais travailler nulle part. Ils n’hésitent pas à utiliser le pouvoir de l’État pour identifier, isoler et punir ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. Leur conviction implacable qu’ils ont toujours raison et supérieurs les rend insensibles au mal de leurs propres actions. C’est toujours la faute de l’autre pour ne pas se soumettre aux idées parfaitement raisonnables et de bon sens du progressiste, même si ces idées sont manifestement erronées.

Ceux de droite ont tendance à privilégier le modèle de la blessure, bien que beaucoup se soient rendu compte que le modèle ne fonctionne que si les deux parties y souscrivent. La partie défendant le modèle de la maladie s’opposera toujours et s’efforcera de bloquer les tentatives de recherche d’un terrain d’entente et d’intérêts. Après tout, qui veut se blottir contre une maladie ?

A gauche, il y a l’attitude que si seulement la droite renonçait à ses croyances dépassées sur la Constitution et la liberté individuelle, et s’alignait sur les orientations de la gauche, tout irait bien et nous pourrions marcher ensemble en harmonie dans un monde meilleur. Ceux de droite considèrent que bon nombre des directions de la gauche sont au mieux impraticables et souvent carrément destructrices, un peu comme suivre les instructions pour s’enfuir d’une falaise et battre des bras pour voler.

La gauche attribue les corps au bas de la falaise à un échec à battre assez fort ou à suivre correctement les instructions. Cela ne peut pas être dû à un échec de l’idée puisque cela signifierait que l’idée était fausse, et la gauche ne peut jamais se tromper. D’où le commentaire de Biden selon lequel il choisirait la «vérité» plutôt que les faits.

Cela illustre probablement la plus grande différence entre la gauche et la droite. La droite est prête à se tromper et à apprendre de ses erreurs, tandis que la gauche n’a jamais tort, surtout quand c’est le cas. Ainsi les deux approches de la guérison.

Il faut deux parties agissant de concert pour panser une blessure, mais une seule partie pour acquérir suffisamment de pouvoir pour éradiquer l’autre dans le modèle de la maladie. Toute partie confrontée à un adversaire modèle de maladie doit résister avec une puissance supérieure ou être éliminée. Il n’y a pas de juste milieu.

Il ne peut y avoir de raisonnement avec quelqu’un qui est convaincu que vous avez tort et qui trouve acceptable de vous obliger à suivre ses diktats. Plus tôt cela est réalisé, plus tôt on peut déployer une résistance efficace. Il ne peut y avoir de compromis.

