Ne prenez pas encore pour acquis Canelo-Ilunga, Crawford rejoint le casting

Crawford a annoncé qu’il voulait aller chercher Canelo. Et cela ne semble pas tiré par les cheveux, étant donné que Canelo voulait affronter Errol Spence. Mais il y a d’autres raisons de s’assurer que Crawford lui-même pourrait être la solution, lorsque Canelo découvre l’absurdité de choisir Ilunga Makabu.

Dans cette vidéo, nous analysons l’intention «sans surprise» du deuxième meilleur LXL au monde, nous revenons à la déclaration de Bob Arum en 2019 sur ce combat possible, les raisons pour lesquelles Crawford se gonfle et monte défier Canelo et les raisons pour lesquelles le Le champion du monde WBO des poids welters serait, commercialement, le meilleur rival de tous ceux qui s’occupent du casting d’Eddy Reynoso.

Crawford pourrait être le rival qui épargnerait à Canelo l’embarras possible d’une autre victoire toxique et impossible à prendre au sérieux comme celle qu’il remporterait contre l’inconnu et déshydraté Ilunga Makabu chez cruiserweight.

Le regard complet sur le nouvel épisode du grand feuilleton dans cette nouvelle vidéo Sans Filtre et sans script.